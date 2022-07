Spafudla: „Uns hält der Spaß zusammen“

Die steirischen Spafudla entstanden vor 20 Jahren aus einer Familienmusik. Am Wochenende spielen sie beim Schrammelklang.

Fischbach in den Fischbacher Alpen muss man sich als Bergdorf auf tausend Metern Seehöhe vorstellen. Klein, idyllisch – und so, dass man als Kind doch ganz froh ist, wenn man einmal etwas anderes sieht.

„Womit uns unsere Eltern geködert haben, waren die Auslandsreisen“, konstatiert Lucia Froihofer. Ungarn, Deutschland, Polen, Italien, das ehemalige Jugoslawien, die Schweiz: Überall fanden Folklorefestivals statt, an denen sich Vertreter der europäischen Nationen trafen, darunter auch die fünfköpfige Familie Froihofer aus Fischbach, die mit ihrer Musik meist Tanzgruppen begleitete.

Volksmusik, sagt Lucia Froihofer, sei für sie daher seit jeher mit Internationalität und kultureller Vielfalt verbunden gewesen. „Ich bin erst sehr viel später draufgekommen, dass das andere nicht so sehen.“ Sich mit Musikern aus Südtirol, dem Friaul und der Slowakei auf der Straße zusammenzufinden und ad hoc gemeinsam spielen zu können, das ist es, was ihr in Erinnerung geblieben ist. „Das war es auch, was mich beflügelt hat: Man kann die Welt bereisen und hat überall schnell Kontakt.“