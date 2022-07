Zweijähriger nach Fenstersturz auf Intensivstation

Der Bub ist acht Meter in die Tiefe gefallen. Es besteht dem Krankenhaus zufolge keine akute Lebensgefahr.

Ein zweijähriger Bub ist am Donnerstagabend in Linz aus einem Fenster im zweiten Stock eines Mehrparteienhauses gestürzt und schwer verletzt worden. Das Kind wurde in das Kepler Uniklinikum eingeliefert, berichtete die Polizei am Freitag. Nach Angaben des Uniklinikums wird der Bub auf der Kinderintensivstation behandelt, es besteht aber "keine akute Lebensgefahr".

Der Bub war gegen 20.10 Uhr aus einem offenen Wohnzimmerfenster acht Meter in die Tiefe gefallen. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ist noch unklar. Von der Polizei hieß es, dass die Einvernahmen liefen.

In den letzten Wochen haben sich Fensterstürze von Kindern gehäuft. In Österreich komme es alle vier bis fünf Wochen zu einem Fenstersturz eines Kindes. 13 seien in den vergangenen zehn Jahren in der Folge gestorben, so die Daten des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV). Um derartige Unfälle zu verhindern, sollten Eltern etwa beim Lüften besonders achtsam sein und präventive Vorsichtsmaßnahmen treffen, wie etwa das Anbringen von Fenstersicherungen.

(APA)