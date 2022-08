Albena statt Adria

Drucken

Hauptbild • Schwarzes Meer, ganz türkis: weite Sandstrände breiten sich vor der Hotelstadt Albena aus. • Albena

Herrliche, weite Sandstrände und eine gehobene, günstige Hotellerie sind gute Gründe für einen Familien-Badeurlaub im Schwarzmeer-Resort Albena. Postkommunistische Relikte dienen dabei als „exotische“ Kulisse.

Damals, als wir Kinder waren, konnten wir die Tage gar nicht erwarten, bis die Schulzeugnisse verteilt, die Taschen gepackt und die ganze Familie ins vollgestopfte Auto verfrachtet wurde, um Richtung Obere Adria zu starten. Die darauffolgende Zeit war die herrlichste des Jahres und ausgefüllt mit Wellenhüpfen, Sandburgen bauen, täglich den Papa (oder die Schwester) einbuddeln und abends Pizza essen. Sand, Salz, Sonne, Meer – der perfekte Urlaub. Der Blick war stets wasserwärts gerichtet, was dahinter war oder geschah, wurde kaum wahrgenommen.

Wer einen Badeurlaub wie aus der Kindheit ersehnt, der sollte das Urlaubsresort Albena an der bulgarischen Schwarzmeerküste in Betracht ziehen: Der feine, weiße Sandstrand ist mit der blauen Flagge ausgezeichnet, sechs Kilometer lang, 100 bis 300 Meter breit und wird täglich gesäubert und gekämmt. Das Meer ist glasklar und flach abfallend. Liegestühle und Sonnenschirme stehen Spalier und laden in ausreichender Anzahl zur Gratisnutzung ein. Die Albena-Zutaten für einen glücklichen Strandurlaub sind nahezu genauso wie in unseren Erinnerungen von damals.

Brutalismus mit Sandstrand

Was die Kulisse dahinter betrifft, sollte der heute erwachsene Urlauber allerdings kindersandstrandbegeisterte Gnade walten lassen: Da türmen sich Plattenbauten in aberwitzigen Stufenbalkon-Konstruktionen in unansehnlichem Grau auf. Die verantwortlichen Touristiker sind zwar emsig bemüht, den Brutalismus zu schönen, aber Betonkasten bleibt Betonkasten. Im besten Fall kann sich der Mitteleuropäer suggerieren, die gewaltigen Zweckbauten mit ihrer funktionalen Formensprache sowie den übrig gebliebenen Ostblockcharme mit rostenden Stahlgerüsten und gesprungenen Bodenplatten exotisch-anziehend zu finden. Die postkommunistische Aura ist aber auch schon die einzige Tatsache, die es in Albena zu bemängeln gibt. Wer vermag, über die sozialistischen Bausünden von einst hinwegzusehen – so wie es uns damals als Kind an der Oberen Adria gelang, wo ja auch so mancher Hotelkasten das Auge beleidigt –, der erlebt hier tatsächlich einen Sommerurlaub vom Feinsten. Um erstaunlich wenig Geld.

Sonnenschirme in Spalier, Hotelbauten auch. Aber mit Abstand. Albena

Zunächst die nackten Fakten: Albena ist kein Ort, sondern ein gewaltiges, 1969 gegründetes Touristenresort rund 35 Kilometer nördlich der Hafenstadt Varna, das wie ein Amphitheater eine Meeresbucht im Westen des Schwarzen Meeres umschließt. Der Sandstrand und die Hotelkästen – 33 an der Zahl auf einem 140 Hektar großen Areal – sind quasi die Akteure auf der Bühne. Auf den Zuschauertribünen nehmen die dichten Wälder des Naturschutzgebiets Baltata Platz. Das Urlaubsresort wird auf allen Landseiten von 205 Hektar Urwald mit Mineralquellen und froschbewohnten Wasserläufen umgeben.

In ihrem Inneren geben sich die Hotels weit adretter, als sie von außen vermuten lassen. Speziell die drei Häuser der Fünf-Sterne-Kategorie überzeugen, sowohl was ihre Einrichtung, Ausstattung, Wellnessoasen als auch Service und die kulinarischen Leistungen betrifft. Besonders empfehlenswert ist das Maritim Paradise Blue Hotel & Spa direkt am Strand; weiters das Flamingo Grand Hotel & Spa mit riesigen Zimmern und Zugang zum Medical Center – dazu später. Beide wurden unlängst renoviert und neu möbliert. Ab Mitte Juni lädt das innen komplett umgebaute, außen engagiert gehübschte Amelia Hotel Luxury Ultra All Inclusive 5* ein. Auf preisbewusste Familien warten Vier-Sterne-all-inclusive-Strandhotels wie etwa das Kaliakra. Die anderen Hotels, vor allem jene des Dreisternbereichs, sind nur ausgemachten Postkommunismus-Nostalgikern anzuraten. Adrette Neubauten suchen Ästheten vergeblich, denn wegen des strengen Naturschutzes dürfen keine neuen Gebäude entstehen.

Sport- und Gesundheitsresorts

Abgesehen von Sandspielen aller Art gibt es hier Urlaubsspaß ohne Ende: Am Strand werden Animations-, Kinder- und Sportprogramme wie Yoga angeboten. Am Resort-Eingang wartet der gewaltige Wasserpark Aquamania, realisiert vom kanadischen Weltmarktführer ProSlide, Kinderspielplätze, Hüpfburgen, Cartbahn, eine große Freiluftbühne, Shoppingmeilen, Souvenirstände, Cafés, Bars und Restaurants, Strandbuden mit Massagen oder Knabberfischlein zur Fußpflege und andere Belustigungen sind im ganzen Areal zu finden. Elektro-Shuttlebusse verbinden sie.

Sportlern präsentiert sich Albena tatsächlich als Paradies. Moderne Infrastruktur gibt es für 42 Disziplinen. 22 Tennisplätze nach ATP-Standard, drei Uefa-taugliche Fußballstadien, sieben Fußballplätze, ein Reitgestüt, eine Multifunktionssporthalle, 21 Frei- und vier Hallenbäder, Beachvolleyball-Plätze und eine Tauchschule dienen nicht nur aktiven Amateuren, sondern auch Profis, seit 2019 trägt Albena die Auszeichnung „Erstes Europäisches Sportresort“.

Weite Wege in Albena, gut abgekürzt: Rolltreppe durch den Wald. Albena Resort

Der Urlaub kann hier auch gezielt der Gesundheit dienen. Medica-Albena, Bulgariens größter Gesundheits- und Spa-Komplex, ist auf Prävention, Heilung und Rehabilitation von Erkrankungen des Bewegungsapparats spezialisiert. Weiters gibt es Programme für Stress- und Gewichtsreduktion sowie gegen Venenleiden und Long Covid. Der Deutsch sprechende medizinische Leiter, Ognyan Softov, setzt bei den individuell erstellten Kurprogrammen ab fünf Tagen auf die Heilkräfte der Natur mit Mineralwasser, Heilschlamm, Fango, Bienenwachs, Kastanienextrakten, um nur einige zu nennen, sowie auf Elektro-, physikalische und Bewegungstherapie.

In der Umgebung locken interessante Ausflugsziele: Im nahen Hafenstädtchen Balchik wartet die einstige Sommerresidenz der rumänischen Königin Maria Alexandrina Victoria de Edinburgh mit ihren wunderbaren botanischen Gärten oberhalb des Meers. Etwas weiter nördlich liegt Kap Kaliakra, eine schmale, zwei Kilometer lange Felszunge 70 Meter über dem Meer mit bizarren, rötlichen Formationen und Festungsresten aus Thraker- und Griechenzeiten.

Unbedingt sehenswert ist Varna. Die drittgrößte Stadt Bulgariens gefällt mit ausgedehnten Parkanlagen entlang der Küste, Ruinen von römischen Bädern und einer netten Altstadt. Eine – unbekannte – Weltsensation ist der älteste Goldschatz der Menschheit: Er besteht aus 3000 filigran gearbeiteten Schmuckstücken und Grabbeigaben aus dem fünften Jahrtausend vor Christus mit insgesamt 6,5 Kilogramm Gold und ist im Archäologischen Museum zu bewundern.

Vinophile sollten bei Dimo Atanasov einkehren: Der verschmitzte Großvater mit weißem Zwirbelbart ist Obmann des Wine Club Varna, lädt in seiner Villa zu launig kommentierten Verkostungen lokaler Tröpfchen ein und serviert im urigen Rahmen Landesspezialitäten.

Bio trotz Bettenburgen

Gleich ums Eck der Albena-Hotels ermöglicht EcoAgro Einblicke in die nachhaltige Energie- und Landwirtschaft des Resorts. Der zugehörige Biobetrieb mit Wein-, Obst- und Gemüsegärten sowie Viehzucht deckt rund die Hälfte des Verbrauchs; Biogasanlagen und Sonnenkollektoren liefern 70 Prozent der benötigten Energie.

Rooftop-Bar mit Pool im Hotel Amelia. Albena

Insgesamt offerieren die 33 Hotels 6500 Zimmer mit einer Kapazität von 16.000(!) Betten. Der Vorsaison-Reisende mag sich gar nicht vorstellen, wie turbulent es hier in Spitzenzeiten zugehen könnte. Doch der Sommer 2022 wird ruhig – bedauert Krasimira Stoyanova, Geschäftsführerin von Albena Tour. Das Reiseziel Bulgarien leidet massiv an den russisch-ukrainischen Kriegswirren, internationale Buchungen tröpfeln bis dato nur sehr zögerlich herein.

Dabei ist Bulgarien kein Nachbarstaat der Ukraine – und die ukrainische Hafenstadt Odessa ist ähnlich weit von Albena entfernt wie Wien von Lwiw (Lemberg), rund 550 beziehungsweise 600 Kilometer Luftlinie.

Wer für den Strandurlaub 2022 die Obere Adria gegen Albena tauscht, schlägt mehrere Fliegen mit einer Klappe: Er greift dem krisengebeutelten und ärmsten Land der EU unter die Arme, fördert nachhaltige Tourismusbemühungen und trägt bewusst zur Entzerrung der Touristenströme bei.

Infos: www.albena.bg, www.visit.varna.bg

Bulgarienspezialist: Intervega-Reisen Wien, www.intervega.at

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.07.2022)