Mord für Fortgeschrittene

In „Acht perfekte Morde“ setzt Peter Swanson aus den Klassikern der Krimiliteratur eine raffinierte Erzählung zusammen.

Als Geschäftsführer des „Old Devils Bookstore“ in Boston hat sich Malcolm Kershaw eine bescheidene, aber behagliche Existenz eingerichtet. Seit dem Tod seiner Frau Claire lebt er zurückgezogen. Die Tage verbringt er mit seinen beiden Angestellten und der Ladenkatze Nero im Geschäft. Wenn er abends nach Hause kommt, macht er ein Bier auf und verschlingt einen Krimi nach dem anderen. Bis eines Tages die FBI-Agentin Gwen Mulvey in der Buchhandlung auftaucht. Sie erhofft sich von Kershaw Hilfe bei der Aufklärung einer rätselhaften Mordserie, die merkwürdige Ähnlichkeiten zu einer einst von ihm zu Werbezwecken verfassten Liste „Acht perfekte Morde“ aufweist.

In dem gleichnamigen Buch entwirft Bestseller-Autor Peter Swanson eine raffinierte und kluge Handlung unter Referenz auf Klassiker wie etwa James Cain, Agatha Christie oder Patricia Highsmith, die insbesondere Krimikenner genießen werden.

Kann Agentin Mulvey aus Agatha Christies „Die Morde des Herrn ABC“ Erkenntnisse über drei getötete Menschen mit Vogelnamen ziehen? Ist Ich-Erzähler Kershaw unschuldiger Berater oder doch Verdächtiger? Können wir ihm trauen, wenn er plötzlich ankündigt: „Es ist Zeit, die Wahrheit zu sagen“? Und welches Motiv gibt es überhaupt für die Morde? „Es ist beinahe, als würde der Mörder diese Bücher im echten Leben erproben“, meint die Ermittlerin.

Am Ende versteht der Leser, dass er bereits ganz am Anfang des 348 Seiten starken Buchs einen entscheidenden Hinweis erhalten hat. Das ist bezeichnend. Denn „Acht perfekte Morde“ nimmt einen nicht durch atemlose Spannung gefangen, sondern wie ein Denksporträtsel, das man – so wie dieses Buch - nicht aus der Hand legen möchte, bis alle Fragen geklärt sind.