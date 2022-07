Was jetzt, Italien? Auf der Suche nach einer neuen alten Mehrheit

Nach der Spaltung der Fünf-Sterne-Bewegung und deren Provokation der Regierungskrise suchen die Parlamentsparteien einen Ausweg. Doch manche flirten mehr oder weniger offen mit Neuwahlen.

Nach dem von Staatspräsident Sergio Mattarella abgelehnten Rücktritt von Premier Mario Draghi suchen die Parteien mühevoll einen Ausweg aus der politischen Krise in Rom. Der 74-jährige Draghi steht nächste Woche vor einer Vertrauensfrage im Parlament. Bis dahin hoffen die meisten Parteien, eine Lösung für seinen Verbleib zu finden.

Entscheidend ist für Draghi der kommende Mittwoch. An diesem Tag wird er vor dem Parlament über die jüngsten politischen Entwicklungen berichten. Bis dahin sollte klar sein, wer ihn weiterhin unterstützen wird und wer nicht. Die Sozialdemokraten und Zentrumsparteien sprachen sich für eine Fortführung der Regierung des ehemaligen EZB-Chef aus. Die oppositionelle Rechtspartei Fratelli d'Italia fordert sofortige Neuwahlen. Auch die rechte Lega um Ex-Innenminister Matteo Salvini und Silvio Berlusconis Forza Italia - die anders als die Fratelli d'Italia in der Regierung vertreten sind - sind nicht gegen Neuwahlen im Oktober, sie könnten jedoch Draghi weiter unterstützen.

Draghi kann auch auf die Solidarität der neugegründeten Fraktion "Miteinander für die Zukunft" von Außenminister Luigi Di Maio zählen. Der Ex-Parteichef der Fünf Sterne-Bewegung hatte im Juni seine Gruppierung verlassen und mit circa 60 Parlamentariern eine eigene Fraktion gegründet, die sich entschlossen hinter Draghi stellt.

Ein großes Fragezeichen mit Fünf Sternen

Unklar ist, wie sich die Fünf-Sterne-Bewegung, bisher stärkste Einzelpartei im italienischen Parlament, in dieser Regierungskrise positionieren wird. Die Partei von Ex-Ministerpräsident Giuseppe Conte hatte den Rücktritt Draghis provoziert, als sie einer Vertrauensabstimmung im Senat - der kleineren der zwei Parlamentskammern - über ein Hilfsdekret von rund 26 Mrd. Euro zur Unterstützung italienischer Familien wegen der Folgen des Ukraine-Krieges und der hohen Energiepreise fernblieben. Draghi sah keine Basis mehr für eine Zusammenarbeit.

Nicht ausgeschlossen wird jedoch, dass die Cinque Stelle Draghi weiterhin unterstützen könnten, sollte dieser Konzessionen machen und ihren Forderungen entgegenkommen. Indiskretionen, laut denen Conte die Minister und Staatssekretäre seiner Gruppierung aufgefordert habe, vor den am Mittwoch geplanten Mitteilungen Draghis zurückzutreten, um den Premier aus dem Amt zu drängen, wurden inzwischen dementiert.

Außenminister Di Maio sieht nach dem Rücktrittsangebot Draghis Probleme, eine neue Mehrheit zu schmieden. "In diesem Moment halte ich das für schwierig", sagte der ehemalige Chef der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung am Freitag in Rom. Die Parteien hätten es jetzt in der Hand und sollten Reife zeigen, vor allem die Fünf Sterne. Di Maio hatte im Juni seine alte Partei im Streit verlassen und eine eigene Fraktion gegründet.

Laut dem Außenminister sollten die Regierung Draghi und die Koalition weitermachen, er betrachtet die politische Lage jedoch als problematisch. "Wenn in den nächsten Stunden die Parteien nicht Verantwortung zeigen, riskieren wir, am Mittwoch keine Regierung mehr zu haben und vorgezogene Parlamentswahlen ausrufen zu müssen", so Di Maio.

Mattarella muss in Rom bleiben, Bischöfe rufen zu Vernunft

Die Regierungskrise in Rom hat auch Folgen für die Reisepläne von Präsident Mattarella. Er wollte sich eigentlich am Dienstag und Mittwoch kommender Woche mit seinem deutschen Amtskollegen Frank-Walter Steinmeier am Lago Maggiore treffen. Die Reise fällt nach Angaben des Präsidialamts aber aus, weil Mattarella in Rom bleiben muss, um die politischen Entwicklungen zu verfolgen.

Italiens Bischöfe haben sich angesichts der Regierungskrise in Rom besorgt gezeigt und die politischen Akteure zur Vernunft aufgerufen. "Wir sehen mit großer Besorgnis die sich entwickelnde politische Situation, die sich mit einer allgemeinen Krisenphase zu überschneiden droht, die das Leben von Einzelpersonen und Familien bereits stark beeinträchtigt", erklärte der Vorsitzende von Italiens Bischofskonferenz, Kardinal Matteo Zuppi, laut Kathpress am Freitag in Rom.

Der Krieg in der Ukraine, die Pandemie, Inflation und Arbeitsunsicherheit brauchten klare Entscheidungen und starke Beratungen mit den Sozialpartnern sowie der EU. "Daher hoffen wir, dass im Namen des allgemeinen Interesses des Landes ein Verantwortungsgefühl entsteht, das sich gegenüber den - wenn auch legitimen - parteipolitischen Positionen durchsetzen muss, um zu ermitteln, was zum Wohle aller notwendig und möglich ist", so die mahnenden Worte des Episkopatschefs.

(APA)