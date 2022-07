Neue Gentechnik: Fragen, die Fragen aufwerfen

(c) imago images/Pixsell (Zeljko Hladika/PIXSELL via www.imago-images.de)

Noch eine Woche lang läuft die öffentliche Beteiligung an der Bewertung der „neuen Gentechnik“. Die Rolle der Europäischen Kommission ruft jedoch Kritik von Umweltorganisationen hervor.

Es geht um ein Verfahren, das gemeinhin als „nEUe Gentechnik“, manchmal auch „grüne Gentechnik“ umschrieben wird, und bei Experten als „Crispr/Cas9“ bekannt ist. Anders als bei der herkömmlichen gentechnischen Verfahren, werden einer Pflanze dabei nicht Zellen eines anderen Organismus eingebaut, sondern bei Crispr/Cas9 wird durch einen gezielten Eingriff eine Eigenschaft der Pflanze ein- oder ausgeschaltet.

Was einfach klingt, ist es in Realität nicht, weil es in der wissenschaftlichen Praxis vieler solcher Eingriffe bedarf, um etwa die Resistenz gegen Hitze zu steigern. Kritiker sagen: je mehr Eingriffe, desto unsicherer das Ergebnis, weil die Komplexität natürlicher Vorgänge nicht bis zur letzten Konsequenz verstanden wird. Es bleibe unklar, was durch derartige Eingriffe an Schaltern unwissentlich mit in Bewegung gesetzt werde.

Es war wohl dieser Hintergrund, der den Europäischen Gerichtshof vor vier Jahren hat entscheiden lassen, dass auch für das neue gentechnische Verfahren die gleichen Regeln gelten sollten, die schon bisher in der EU für Gentechnik verpflichtend sind. Das betrifft vor allem die Kennzeichnung. Dagegen läuft die Lebensmittelindustrie jedoch Sturm.

„Risikobewertung reicht nicht aus"