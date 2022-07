Trauer im Trump-Clan über Ivana

Trumps erste Frau war treibende Kraft der Karriere.

Wien/Washington. Vor 30 Jahren hatten sie einander einen Rosenkrieg geliefert, der New Yorks Boulevardpresse in den Bann schlug. Als Donald Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social den Tod Ivana Trumps, seiner ersten Frau und Mutter der drei ältesten Kinder, bekannt gab, erwies sich der Ex-Präsident als Gentleman: „Sie war eine wunderbare, schöne und erstaunliche Frau, die ein großartiges und inspirierendes Leben führte.“ Ivana Trump, 1949 im mährischen Zlín in der damaligen Tschechoslowakei geboren, war in ihrem Haus in der Nähe des Central Park vermutlich an den Folgen eines Herzinfarkts gestorben.

Zu Beginn der 1970er-Jahre war sie nach Kanada ausgewandert, nachdem sie eine Scheinehe mit einem österreichischen Skifahrer eingegangen war, um ihrem tschechischen Freund nach Montreal folgen zu können. 1977 heiratete sie in New York den aufstrebenden Bauunternehmer Donald Trump. In den 1980er-Jahren avancierten die Trumps zum Glamourpaar.

Die Ex-Skifahrerin, die auch als Model gejobbt hatte, wurde zu einer treibenden Kraft seiner Karriere. Sie stand ihm im Firmenimperium zur Seite und übernahm auch kurzzeitig das Plaza Hotel. Nach Trumps Wahlsieg brachte sich seine Exfrau als US-Botschafterin in Prag ins Spiel. (vier)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.07.2022)