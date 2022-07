Borkum klagt gegen Gasförderung

Nordseeinseln und Umweltverbände ziehen gegen das Vorhaben vor Gericht. Auch, weil es die Gasabhängigkeit prolongiere.

Borkum/Den Haag. Mehrere Nordseeinseln und ein Bündnis um die Deutsche Umwelthilfe klagen gegen die Pläne für die umstrittene Erdgasförderung in der Nordsee. Am Freitag teilten sie mit, dass sie entsprechende Klagen gegen das Vorhaben nahe der Insel Borkum bei der Verwaltungskammer eines Gerichts in Den Haag in den Niederlanden eingereicht haben. Das Gericht selbst machte am Freitag zunächst keine Angaben dazu.

Inseln und Umweltverbände fürchten durch die Bohrungen unter anderem Umweltfolgen für die Ostfriesischen Inseln, die Nordsee und den nahe gelegenen Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer. Die Stimmung auf Borkum sei tendenziell gegen das Vorhaben des niederländischen Unternehmens One-Dyas, sagte Borkums Bürgermeister Jürgen Akkermann (parteilos).

Angesichts der aktuell angespannten Versorgungslage mit Erdgas sei eine Klage genau abgewogen worden. Die Sorgen vor unkalkulierbaren Gefahren für die Umwelt und die Inseln überwiege gegenüber der voraussichtlich langen Zeitspanne der Gasförderung.

Gefahr für Trinkwasser?

Neben möglichen Folgen für die Natur und Meereslebewesen fürchten die Insulaner, dass es infolge der Bohrungen ähnlich wie auf dem niederländischen Festland zu Erdbeben und Bodenabsenkungen kommen könnte. „Dies bedroht auch den so essenziellen Tourismus auf den Inseln sowie deren Autarkie der Trinkwasserversorgung“, teilte die Stadt mit.

Borkum klagt gemeinsam mit der Nachbarinsel Juist. Beide werden den Angaben zufolge zudem auch von der Insel Norderney unterstützt.

Die Inseln und Umweltverbände kritisieren zudem, dass eine Umsetzung des Vorhabens die Abhängigkeit von fossilem Gas verlängern werde. „Mit Energiesicherheit haben die Pläne nicht das Geringste zu tun: Frühestens ab 2024 soll eine geringe Menge an fossilem Gas gefördert werden“, sagte der Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, Sascha Müller-Kraenner. „Dagegen entsteht mit dem Bau einer neuen Plattform in der Nordsee eine neue Infrastruktur, die unsere langfristige Abhängigkeit von fossiler Energie noch vergrößern wird.“

Niederlande stimmten zu

One-Dyas und seine Partner planen, eine Plattform auf See zu errichten und Erdgas aus einem Feld zwischen den Inseln Schiermonnikoog (Niederlande) und Borkum zu fördern. Die Plattform soll im niederländischen Küstenmeer liegen, aber nur etwa 500 Meter von den deutschen Hoheitsgewässern und ungefähr 20 Kilometer vor der Küste Borkums entfernt sein.

Das Gasfeld soll ein förderbares Gesamtvolumen von bis zu 13 Milliarden Kubikmetern Erdgas haben. Zusammen mit weiteren umliegenden Gebieten werden insgesamt sogar bis zu 60 Milliarden Kubikmeter vermutet – rund die Hälfte auf deutschem Hoheitsgebiet.

Auf niederländischer Seite hatten die Behörden Anfang Juni grünes Licht für die Förderung gegeben. Nach Angaben des zuständigen Wirtschaftsministeriums in Den Haag wurden die möglichen Effekte auf die Umwelt untersucht. Die vorgelegten Pläne erfüllten demnach alle Vorbedingungen. Dennoch seien die Auflagen wegen der Bedenken von Umweltschützern verschärft worden, hieß es damals. Eine Genehmigung für die Förderung auf niedersächsischer Seite, die laut One-Dyas frühestens Ende 2024 beginnen kann, steht noch aus.

(APA/DPA-AFX)