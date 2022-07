Zu wenig Trinkwasser und keine Klimaanlage: „Nicht weltmeisterlich“

Im Austragungsort Eugene ist nur das Stadion einer WM würdig. Sportdirektor Gregor Höger: „Es ist bei jedem Kontinentalcup besser.“

Eugene/Wien. Der Einzug in die Zimmer auf dem Campus der Universität von Oregon in Eugene hat für die Athletinnen und Athleten, die an der Leichtathletik-WM teilnehmen, auch Verzicht bedeutet. Die Unterkunft hält nur das Nötigste bereit, in vielen Zimmern fehlen die Klimaanlagen, und das bei Außentemperaturen von dreißig Grad. Großer Kritikpunkt ist auch die Trinkwasserversorgung, die vom ÖLV als unzureichend beschrieben wird. Weltmeisterlich hingegen präsentiert sich das Stadion.

„Ich brauche Wasser, und ich brauche eine Klimaanlage. Und das hast du hier nicht“, berichtete Gregor Högler, der Sportdirektor des Österreichischen Leichtathletikverbands (ÖLV) und Trainer von Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger. „Wir nehmen das nicht als Ausrede, aber wir müssen hier auch nicht herumlügen. Das ist nicht perfekt, das ist nicht weltmeisterlich.“ Kurz zusammengefasst kommt er zu folgendem Schluss: „Stadion weltmeisterlich, Unterkunft für Athleten sehr spartanisch, Unterkunft der Betreuer Camping.“ Man habe gewusst, dass es schwierige Verhältnisse werden würden. „Aber ich habe mir nicht gedacht, dass es so arg ist. Es ist bei jedem Kontinentalcup besser.“

Bis auf eine Klimaanlage und Wasser sei für die Athleten alles da, was zur Standardausrüstung zähle, sagte Weißhaidinger. Es habe aber schon etwas von Stockbettenfeeling; der Veranstalter habe den Athleten keine wertschätzende Unterkunft gegeben. Dabei sei Schlaf sehr wichtig – und ohne Klimaanlage sei dieser nicht gewährleistet. Weißhaidinger: „Ideal sind die Zustände nicht, aber wir haben Ventilatoren besorgt, und wir haben Kühlpads. Gregor hat alles gemacht, damit wir die Qualität der Leistung hochhalten.“

(ag.)