Die Atommacht, die beim Teekonsum sparen will

Die neue Regierung versucht, mit hartem Sparkurs den Währungsfonds zur Auszahlung der Kredittranchen zu bewegen.

Wien/Islamabad. Planungsminister Ashan Ipbal stieß mit seinem Vorschlag auf eine breite Front der Ablehnung in der pakistanischen Bevölkerung. „Ich appelliere an die Nation, den Teekonsum um eine oder zwei Tassen pro Tag zu reduzieren.“ In dem Land mit einer ausgeprägten Teekultur nahm es sich wie ein Verzweiflungsakt aus.

Die Inflation ist in Pakistan auf 21 Prozent geklettert. Hauptverantwortlich dafür war die Aufhebung der Deckelung des Benzinpreises, der prompt um 70 Prozent gestiegen ist. Die Atommacht, das Land mit der zweitgrößten islamischen Bevölkerung, ist neuerlich in eine schwere Finanzkrise geraten. Die Rupie fiel auf ein Rekordtief.