Österreichs Souveränität – neben der beim Feiern

Die ÖFB-Frauen zeigten im Aufstiegsfinale gegen Norwegen ihre spielerischen Qualitäten. Als Stimmungsmacher sind sie bereits bekannt.

Im Auftaktmatch gegen England brav, aber im wahrsten Sinne des Wortes so gut wie chancenlos, gegen Nordirland dominant, aber noch nicht mitreißend. Das haben die ÖFB-Frauen bei dieser EM-Endrunde am Freitagabend grundlegend geändert. Der 1:0-Sieg gegen Norwegen war sehr viel mehr als der nötige Punkt für den Aufstieg, er war das spielerische Rufzeichen, das das Selbstvertrauen der Österreicherinnen vor dem Viertelfinale gegen Deutschland am kommenden Donnerstag beflügeln kann.