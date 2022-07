(c) REUTERS (BRIAN SNYDER)

Benedikt-Johannes Hostenkamp ist der einzige Arzt in Vorarlberg, der Schwangerschaftsabbrüche vornimmt. Er möchte in Pension gehen, die Debatte um seine Nachfolge hat hohe Wellen geschlagen. Am besten wäre es, sagt er, wenn das Land seine Praxis übernehmen würde.

Sie sind der einzige Arzt in Vorarlberg, der Schwangerschaftsabbrüche vornimmt - und möchten demnächst in Pension gehen. Haben Sie bereits einen Nachfolger gefunden?

Benedikt-Johannes Hostenkamp: Unter anderem hat sich ein Wiener Arzt gemeldet. Es ist teils wirklich schwierig. Wenn es nicht klappt, werde ich die Praxis verkaufen, dann wird es halt eine Immobilie. Ich werde nicht bis 95 hier arbeiten.

Die Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink von der ÖVP wehrt sich dagegen, dass Abtreibungen in den Krankenhäusern stattfinden sollen. Sie wurde für ihre Aussage kritisiert, dass „Krankenhäuser dazu da sind, um Leben zu retten“.

Das ist eine völlig falsche Auffassung von Medizin, wenn sie sagt, dass Krankenhäuser für das Leben und für die Gesundheit da sind – genau dafür bin ich ja auch da. Und sie muss die Ärzte, die keine Abtreibungen durchführen möchten, nicht schützen, das macht das Gesetz schon. Wenn man die Feuerwehr abschafft – wir sind eine Art Feuerwehr hier – schafft man dadurch nicht auch das Feuer ab.

Die Lösung muss also nicht unbedingt sein, dass Abbrüche in Spitälern stattfinden – aber dennoch sollte das Angebot weiterhin bestehen bleiben?