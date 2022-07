Nun darf auch eine Frau fischen

Drucken

Hauptbild • Christiane Renz am Memminger Stadtbach. Sie wird die erste - und einzige - Frau sein, die heuer "neijucken" wird. • (c) Frederick Sams / sams-foto.com

Beim jährlichen Ausfischen des Stadtbaches in Memmingen - ein Fest, das bis ins Mittelalter zurückreicht - darf erstmals eine Frau mitmachen. Christiane Renz musste dafür vor Gericht ziehen.

Was die Memminger Zünfte im Mittelalter eingeführt haben, genauer gesagt Mitte des 15. Jahrhunderts, sieht heute folgendermaßen aus: Etwa 1200 Männer halten sich am Geländer des Stadtbaches fest – der Bach schlängelt sich beschaulich durch die Innenstadt –, um dann nach einem lauten Startzeichen kollektiv in den Bach zu springen, „neijucken“, wie es in diesen Gefilden heißt.

Im Bach: Regenbogenforellen. Große, kleine, dicke, dünne. Mit Bären genannten Fischernetzen fangen die Männer die Forellen, so viele wie möglich natürlich. Irgendwo zwischen null und zwei Dutzend Fischen endet dann für jeden Teilnehmer das große Bachausfischen, der Höhepunkt des Fischertages, ein Volksfest im bayerischen Memmingen.