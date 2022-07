„Auction Week“ in Monaco

Im Juli verlegt Artcurial ihre Auktionen nach Monaco. Geboten werden Oldtimer, Uhren, Schmuck, Hermès-Taschen, Skulpturen – und erstmals Comics.

Der Kunstmarkt lässt traditionell über die heißen Ferienmonate an den angestammten Plätzen die Rollläden herunter. In dieser Zeit übersiedeln viele reiche Sammler in ihre Sommerdomizile. Das französische Auktionshaus Artcurial folgt schon seit den Nullerjahren ihrer Klientel an die Côte d'Azur, wo die Reichen ihre Villen und Sommerhäuser haben. Diese Orte sind prädestiniert, um teure Kunst zu verkaufen. Deshalb hält Artcurial jedes Jahr im elitären Hotel Hermitage in Monaco seine Sommerauktionen ab.



Heuer finden sie vom 15. bis 21. Juli statt. Geboten werden üblicherweise Schmuck, Oldtimer, Uhren und Hermès-Vintage. 2019 hat das Auktionshaus dann das Angebot erstmals um Skulpturen erweitert – und heuer folgt die Premiere für Comicstrips.