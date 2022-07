Die böse Alte, die ich nicht sein will

Am Herd

Ich habe in letzter Zeit zu viel gesehen, zu viele überhebliche Alte, zu viele boshafte Alte. Hier mein Plan, wie ich zu verhindern trachte, so zu werden wie sie.

Und da saßen sie in der Bim und keppelten, weil ein Bub die Beine baumeln ließ. Und da schrieben sie mir, dass die Studenten von heute ja nicht einmal mehr wissen, wer Paolo Pasolini ist. Und da redeten sie lang und breit von früher und wie super sie damals waren und wie mies jene, die nachrücken, und mir platzte nicht der Kragen, weil ich dafür zu gutmütig bin, aber immerhin habe ich mir vorgenommen: So nicht. So wirst du sicher nicht.



Und hier ist mein Plan: