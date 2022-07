Dirk Stermann: Jeder braucht einen Maksym

Dirk Stermanns neuer Roman ist „scheinautobiografisch“, witzig, pointiert und berührend. Alle, die „6 Österreicher unter den ersten 5“ mochten, werden daran ihre helle Freude haben.

Dirk Stermann ist in seiner Wahlheimat Österreich vor allem als Kabarettist und als Teil des Moderatorenduos von „Willkommen Österreich“ bekannt. Doch Stermann kann nicht nur reden, sondern er kann auch schreiben: von Kinderbüchern („Die Speibbanane“) bis zu dem exzellenten historischen Roman „Der Hammer“ über den steirischen Orientalisten Joseph von Hammer-Purgstall.



Zweifellos am massentauglichsten ist Stermann dort, wo der Unterhalter dem Autor die Pointen liefert. Das hat er mit „6 Österreicher unter den ersten 5“ bewiesen, dem Roman (s)einer Entpiefkenisierung. An diesen knüpft Stermann jetzt mit „Maksym“ an. Der Verlag nennt das Buch „scheinautobiografisch“, laut dem Autor ist es überwiegend frei erfunden. Die Neugierde, was mit der Realität übereinstimmt und was nicht, wird durch diese Nebelgranaten jedoch nicht geschmälert.