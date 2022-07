„Die Gesetzlose“: Western, weiblich

Anna North stellt in ihrem Wilden Westen die Frauen in den Mittelpunkt. Das Ergebnis ist ein feministischer Roman, der mehr will, als bloß zu unterhalten.

Die 17-jährige Ada wächst bei ihrer Mutter, einer alleinstehenden Hebamme, auf. Das ist ungewöhnlich, aber sonst folgt ihr Leben strikt dem Plan, den der Wilde Westen im Jahr 1894 für Frauen vorsieht: Ada heiratet, natürlich jungfräulich, kümmert sich um den Haushalt – nur schwanger wird sie nicht. Die patriarchische und abergläubische Gesellschaft findet auch sofort eine Erklärung dafür: Ada ist verflucht, so wie alle anderen kinderlosen Frauen. Und muss schleunigst eingesperrt werden, bevor sich der Fluch auf andere überträgt.

Damit beginnt Adas Reise in diesem aus einem feministischen Blickwinkel verfassten Western. Die Autorin, Anna North, beschreibt den Kampf ihrer weiblichen Hauptfiguren gegen traditionelle Rollenbilder. Ada flieht zuerst in ein Kloster, aber diese Sicherheit reicht ihr nicht. Sie möchte den tatsächlichen, den medizinischen Grund für die Unfruchtbarkeit von Frauen herausfinden. Also zieht sie weiter in die Wüste, wo die Gesetzlosen leben: Frauen, die keine Kinder bekommen können, und Personen, die sich selbst keinem Geschlecht zugehörig fühlen. Der Preis, um bei ihnen Unterschlupf zu bekommen, ist allerdings hoch. Ada merkt, dass die Gruppe in eine falsche Richtung geführt wird.

Der Roman ist ein Western, der definitiv mehr will als unterhalten. Er wirft die Frage auf, wie man leben will – und was es braucht, um diese Entscheidung frei treffen zu können. IB

(c) Eichborn-Verlag

Anna North: „Die Gesetzlose“, übersetzt von Sonia Bonné, Eichborn-Verlag, 332 Seiten, 22,70 Euro

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.07.2022)