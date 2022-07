Wann krähte der erste Hahn?

Zeit und Ort der Domestikation des Huhns waren lang umstritten. Nun zeigen Datierungen, dass sie vor 3600 Jahren in Thailand stattfand.

Kriton, wir schulden dem Asklepios einen Hahn. Opfert ihm den!“ Das waren die letzten Worte, die der Schierling dem Sokrates erlaubte, viel wurde über sie gerätselt. Sie enthalten aber auch zwei klare Informationen: Zum einen gab es im Todesjahr des Philosophen, 399 v. Chr., in Griechenland Haushühner, und zum zweiten wurden sie nicht für den Verzehr durch Menschen gehalten, sondern Göttern dargeboten.



Andernorts galten sie selbst als höhere Wesen bzw. Vermittler des Überirdischen: Den Zoroastern in Persien kündete ihr Weckruf nicht nur vom baldigen Sieg des Lichts über die Finsternis, sondern auch von dem des Guten über das Böse; Priester in Rom lasen aus dem Appetit der Vögel das Schicksal, und als Hühner 249 v. Chr. auf dem Schiff des Generals Publius Claudius Pulcher überhaupt nichts fraßen, ließ er sie ins Meer werfen („Vielleicht wollen sie trinken“), in der anschließenden Seeschlacht gegen die Karthager verlor er 93 Schiffe; selbst auf vielen christlichen Kirchen thront der Hahn, im 9. Jahrhundert hat Papst Nikolaus I. es zur Erinnerung an die Verleugnung Christi durch Petrus angeordnet.