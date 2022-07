So wie früher bei der Oma: Das ist das Kuchenideal der bayerischen Bloggerin Anna Röpfl.

Rezept

Zutaten: 1 Pkg. Butter (200 g), 2 Tafeln Zartbitterschokolade (200 g), 3 zimmerwarme Eier, 1 Prise Salz, 1 Pkg. Bourbon-Vanillezucker, 1 Prise Zimt, 1/3 Tasse Zucker (ca. 70 g), 1 Tasse gemahlene Mandeln (ca. 100 g), Puderzucker

Zubereitung: Butter mit der Schokolade über dem Wasserbad schmelzen und beiseitestellen. Die Eier mit Salz, Vanillezucker, Zimt und Zucker ca. fünf Minuten schaumig schlagen. Dann kurz die Schoko-Butter unterrühren. Zum Schluss die gemahlenen Mandeln schnell unterrühren. Den Kuchen ca. 30 Minuten im auf 160 Grad vorgeheizten Ofen backen. Abkühlen lassen, mit Puderzucker bestreuen. Aus dem Buch „Teigliebe“ (siehe unten).



Buchtipp

Teigliebe

Anna Röpfl,

Brandstätter Verlag,

168 Seiten, 28 Euro

So wie früher bei der Oma: Das ist das Kuchenideal der bayerischen Bloggerin Anna Röpfl. Neben Klassikern wie der Biskuittorte mit Buttercreme findet man in ihrem Buch aber auch etwa eine glutenfreie Schokotarte. Und mit immer mehr Veganern im Freundeskreis sicher interessant: Zu jedem Grundteig gibt es eine vegane Variante. Was die Rezepte gemeinsam haben: Sie sind allesamt nicht überkompliziert und so auch für Backanfänger durchaus machbar. Eine nette, durchaus ausbaufähige Idee: die QR-Codes, die zu Anleitungsvideos führen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.07.2022)