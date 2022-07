In der bizarren Welt des gefangenen IS-Jihadisten

Abdallah ging von Deutschland nach Syrien und schloss sich der Terrororganisation IS an, die den Genozid an den Jesiden verübte. Er gehörte zum IS-Propagandabüro. Nun sitzt er wie Tausende andere Jihadisten in einem Gefängnis der nordsyrischen Selbstverwaltung. Die „Presse am Sonntag“ durfte mit ihm reden.

Es ist ein unscheinbarer kleiner Stützpunkt im Nordosten Syriens – etwas abgelegen, mit einem Parkplatz, einem ebenerdigen Gebäude und bewaffneten Wachposten an der Einfahrt. Erst am Abend davor war grünes Licht für das Interview gekommen, war mitgeteilt worden, wann es stattfindet und wo. Die Sicherheitsbehörden der nordsyrischen Selbstverwaltung wollen kein Risiko eingehen. Denn der Interviewpartner ist nicht irgendwer – er ist ein inhaftiertes Mitglied des sogenannten Islamischen Staates (IS).



Tausende IS-Jihadisten befinden sich seit der Zerschlagung ihres „Kalifats“ 2019 in Gefangenenzentren der Selbstverwaltung, die Kurden zusammen mit Arabern, assyrischen Christen und anderen Gruppen in Nord- und Ostsyrien ausgerufen haben. Ende Jänner versuchte der IS, in einer großen Operation 5000 Mitstreiter aus dem Gefängnis in Hasakah zu befreien. Seither hat die Selbstverwaltung die Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Um einen der inhaftierten IS-Kämpfer treffen zu dürfen, bedurfte es langer Vorbereitungen und all der guten Kontakte der kurdischen Mitarbeiterin vor Ort.

Nun ist es so weit. Zuerst betreten Männer in T-Shirts und Jeans den kleinen Raum. Sie gehören zu den Einheiten für innere Sicherheit (Asayish) und den Syrischen Demokratischen Kräften (SDF), dem Militär der Selbstverwaltung. Erneut werden die Spielregeln für das Interview durchgegangen, die schon eine Woche zuvor in einem Büro der Sicherheitskräfte per Unterschrift bestätigt werden mussten: Fragen an den Gefangenen, wo und unter welchen Umständen er festgehalten wird, sind nicht erlaubt. Ebenso wenig wie Diskussionen über aktuelle politische Ereignisse wie den Krieg in der Ukraine. Denn die inhaftierten IS-Kämpfer werden abgeschirmt von dem, was draußen in der Welt vor sich geht. Das Interview muss vor Erscheinen den Sicherheitskräften zur Genehmigung vorgelegt werden. Und die Würde des Gefangenen muss während des Gesprächs gewahrt bleiben. Er darf nicht in Handfesseln oder mit verbundenen Augen fotografiert werden.

Als der Gefangene dann hereingeführt wird, trägt er keine Fesseln.