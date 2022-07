Geronimo, beinahe geflüstert

Kayus Bankole, Graham „G.“ Hastings und Alloysious Massaquoi teilen ihre Vornamen mit ihren Vätern. Für ihr Debütalbum „Dead“ bekamen sie 2014 den Mercury Prize.

Young Fathers: „Geronimo“. US-Fallschirmspringer schreien den Namen des Indianerhäuptlings, ehe sie aus dem Flugzeug springen. „Those who wish to follow me/I welcome with my hands“, sang Elton John über Geronimo in „Indian Sunset“, das von Tupac Shakur in „Ghetto Gospel“ gesampelt wurde. Ein besiegter Held als Vorbild dafür, mutig zu sein trotz Todesgefahr. Nicht gerufen, fast geflüstert wird der Name in „Geronimo“ vom schottischen Trio Young Fathers, dem ersten neuen Song seit über vier Jahren. Er erinnert an Massive Attacks Trip-Hop-Klassiker „Intertia Creeps“. Stetig tönen die Trommeln, wie Schienenstöße auf einer langen Geraden. Dabei ist „Geronimo“ deutlich ruhiger, als man es vom Trio gewohnt ist. Der Song handle von Kontrasten, erklärt die Band. „Get on, get off, Geronimo“, singen sie. Komm her, geh weg. Sollen sie ins Rampenlicht zurückkehren oder nicht? Na hoffentlich schickt Geronimo Mut.

