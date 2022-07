Achtung, Kriegspropaganda

Der britische Geheimdienst hat erneut aufgezeigt, wie sehr Russlands Führung militärische Erfolge in der Ukraine aufbläst.

Die Fake News aus dem Kriegsgebiet sollen die eigene Bevölkerung beruhigen und die Kampfmoral der Soldaten erhöhen. Das gab es in jedem militärischen Konflikt, und das ist von einem autoritären Regime auch nicht anders zu erwarten. Aber Achtung: Propaganda gibt es immer auf beiden Seiten.



In diesem Angriffskrieg steht Europa auf der Seite der Ukraine, das führt auch zu einer Empfangsbereitschaft für positive Verzerrungen durch die Führung in Kiew. Wir sehen einen Krieg, in dem kaum Todesopfer auf russischer Seite gezeigt werden. In dem wenig über die Brutalität ukrainischer Militärs berichtet wird. Gibt es die nicht? Gibt es auf der einen Seite eine saubere Kriegsführung, nur auf der anderen Seite nicht?



Wenngleich unser Herz für die Ukraine schlägt, unser Geist sollte klar bleiben und sich vor Vernebelung schützen. Gerade da Westeuropa zu Recht Russlands Vorgehen verurteilt, darf es nicht den Fehler begehen, bei den Verteidigern undifferenziert zu sein.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.07.2022)