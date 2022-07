Was droht Anlegern, wenn Russland wirklich das Gas abstellt?

Europäische Aktien stürzen um 20 Prozent ab. Der Euro sinkt auf 90 US-Cents. Dies sind Prognosen für den Finanzmarkt, wenn Russland fortan kein Gas mehr nach Europa liefert − und das sind nicht einmal die Worst-Case-Szenarien.

Frankfurt/Wien. Nord Stream 1 ist für eine zehntägige Wartung außer Betrieb, Gaslieferungen nach Europa sind derzeit reduziert. Und die Sorge steht im Raum, dass Moskau den Hahn nicht wieder aufdreht. Viele Anleger fragen sich: Wie schlimm könnte es noch werden?

Auf diese Frage hin haben Strategen an der Wall Street versucht, ein Szenario zu quantifizieren, das in normalen Zeiten undenkbar wäre. Es gibt so viele Variablen: die Dauer eines eventuellen Stromausfalls, das Ausmaß der Lieferkürzungen und die Frage, wie weit die Länder gehen würden, um Energie zu rationieren.