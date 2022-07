Schanigärten in Wien: Auch im Winter erlaubt

Die Sommer-Schanigärten können verlängert werden.

Wien. Angesichts der anhaltenden Coronawelle dürfen Schanigärten in Wien auch diesen Winter offen bleiben. Wer einen Sommer-Schanigarten im Jahr 2022 hat, kann diesen auf Antrag bis zum 28. Februar 2023 benutzen, teilte die Stadt Wien am Sonntag mit. Damit sollten Gastronomen ihren Gästen „maximalen Komfort und noch mehr Sicherheit bieten“ können. Auch ersparen sich die Betriebe Kosten für Abbau, Wiederaufbau und Lagerung des Schanigartens. Im Winter 2021/22 haben mehr als die Hälfte der Wiener Gastronomiebetriebe ihre Schanigärten über den Herbst und Winter offen gehalten. Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke (SPÖ) will mit der Maßnahmen „alles dafür tun“, Wiener Unternehmerinnen und Unternehmern zu helfen, ihre Geschäfte „weiterhin erfolgreich führen zu können“. Die Möglichkeit, Winter-Schanigärten anzumelden, gab es schon vor der Pandemie. Allerdings waren die – obwohl es drei Varianten gab – nicht mit der Größe der Sommergärten vergleichbar. (APA/Red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.07.2022)