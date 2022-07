Quarantäne-Aus? Wann, wenn nicht jetzt

Pragmatismus statt Ideologie hilft auch bei Corona.

Wenn es eine Lehre aus dieser Pandemie gibt: Mit situationsadäquatem Pragmatismus kommt man am ehesten weiter. Nicht mit einer Laissez-faire-Strategie wie am Anfang von einigen forciert, als man noch nicht wusste, wohin die Reise geht, und sich, beginnend in Italien, Sarg an Sarg reihte. Und auch nicht mit einer Zero-Covid- bzw. No-Covid-Ideologie wie dann später.

Auf die aktuelle Situation umgelegt, würde das bedeuten: Weitgehende Wiedereinführung der Maskenpflicht kombiniert mit einem Ende der Quarantänepflicht. Diese ist ohnehin zu lang und die Abwassertests zeigen, dass sich viele gar nicht mehr testen lassen, um der Quarantäne zu entgehen. Hier sollte das Konzept Eigenverantwortung bzw. Hausverstand greifen: Wer krank ist, bleibt zu Hause. Wie bei anderen Infektionskrankheiten auch. Darüber hinaus: Maske auf.