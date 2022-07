Die Tour der Leiden

Topstar Roglič gab nach Schulterluxation auf. Am Sonntag trat hitzebedingt Extremwetter-Protokoll in Kraft.

Rodez. Der als Mitfavorit ins Rennen gegangene Slowene Primož Roglič hat bei der Tour de France am Sonntag vor der 15. Etappe aufgegeben. Der 32-Jährige hatte in der ersten Woche der Rundfahrt bei einem Sturz eine Schulterluxation erlitten, war deshalb deutlich zurückgefallen und hatte seither mit den Nachwirkungen des Crashs gekämpft. Zuletzt spannte er sich im Jumbo-Team als Helfer für seinen führenden Mannschaftskollegen Jonas Vingegaard ein. Der muss um das „Gelbe Trikot“ allerdings bangen – er verlor Zeit, und auf der 15. Etappe noch einen Helfer: Steven Kruijswijk, Tour-Dritter von 2019, schied nach einem Sturz aus.

Mit der Aufgabe setzte sich Roglič' unglückliche Tour-Serie fort. 2020 hatte er das Gelbe Trikot am vorletzten Tag an Tadej Pogačar verloren, 2021 musste er wegen Sturzverletzungen absteigen. Sein nächstes Ziel dürfte die Vuelta im Spätsommer sein, die er drei Mal in Serie gewinnen konnte.

Aufgrund von Corona-Infektionen traten am Sonntag die Etappensieger Magnus Cort (DEN/Team EF) und Simon Clarke (AUS/Team Israel) nicht mehr an. Mit dem Duo erhöhte sich die Zahl der wegen positiver Covid-Tests ausgeschiedenen Profis auf acht.

In der Hitze des Gefechts

Als wäre die Tour nicht schon anspruchsvoll genug, trat nun auch das Extremwetter-Protokoll in Kraft. Wie die Organisatoren mitteilten, galten für die 15. Etappe von Rodez nach Carcassonne bei Temperaturen von 40 Grad drei Sonderregelungen. So durften sich die Fahrer vom Start weg bis zehn Kilometer vor dem Ziel verpflegen. Leere Flaschen konnten auch außerhalb der Müllzonen weggeworfen werden, wenn Fans am Straßenrand stehen. Zudem wurde die Karenzzeit auf 20 Prozent der Zeit des Etappensiegers gesetzt, unabhängig von dessen Durchschnittsgeschwindigkeit. Doch Erholung naht, am Montag ist Ruhetag.