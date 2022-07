Was soll Mörbisch ohne Operette werden?

Unter der Führung von Alfons Haider sollen auf der Seebühne ab sofort Musical-Festspiele stattfinden. Der Auftakt mit „The King and I“ geriet freilich mehrheitlich zu einer − wenn auch opulenten − Karikatur.

„Der König und ich“ gilt als eines der schwächeren Musicals von Richard Rodgers und Oscar Hammerstein II. Alfons Haider aber hat Erfahrungen als Darsteller der Titelpartie gesammelt. Vermutlich liegt es daran, dass er just dieses Stück für seine Antritts-Saison als Intendant in Mörbisch gewählt hat. Sparsamkeit war auch in der Vergangenheit nie die Sache der Seefestspiele. Aber mit der diesjährigen Produktion hat man alles Bisherige übertroffen. Überbordende goldene Opulenz rund um den 34 Meter hohen Turm des Siamesischen Königspalasts dominierte das grelle Fernost-Ambiente mit seinen beweglichen beleuchteten Wasserfontänen (Bühnenbild: Walter Vogelweider) und ebenso prächtigen Kostümen (Charles Quiggin und Aleš Valašek).

Überdies blieb kein Geheimnis, dass Regisseur Simon Eichenberger bei tadelloser Personenführung ein Freund der Überzeichnung ist. Der König erscheint übertrieben lächerlich, die Untergebene übertrieben demütig. Als sollte verständlich werden, dass dieses Werk, dessen Sujet auf einer wahren Begebenheit beruht, in Thailand nach wie vor als Majestätsbeleidigung empfunden wird und weder als Musical noch als Film gezeigt werden darf.