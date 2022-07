Neue Hindernisse bei EU-Beitrittsmarathon Nordmazedoniens

Das Parlament in Skopje stimmte dem EU-Kompromiss zu, trotzdem dürfte sich der Erweiterungsprozess verzögern.

Belgrad/Skopje. Vergeblich hatten die Oppositionsabgeordneten in Nordmazedoniens Parlament aus Protest gegen die „Bulgarisierung“ ihres Landes drei Tage lang in die Vuvuzela-Hörner geblasen. Nach der lautstarken Marathon-Debatte stimmten am Wochenende 68 von 120 Abgeordneten für die Annahme des EU-Vorschlags zur Beilegung des Nachbarschaftsstreits mit Bulgarien: Die von Sofia blockierten EU-Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien könnten bereits in dieser Woche beginnen – vermutlich schon am Dienstag.

Fast zwei Jahre lang hatte Sofia mit Verweis auf die angeblich bulgarischen Wurzeln der Sprache und Identität der Nachbarn den Auftakt von Nordmazedoniens Beitrittsmarathon geblockt. Zuvor hatte Griechenland mit seiner jahrelangen Veto-Politik den EU-Anwärter 2019 zur Umbenennung seines Landesnamens gezwungen. Nun soll eine von Sofia erzwungene Verfassungsänderung nicht nur die Rechte der bulgarischen Minderheit festschreiben, sondern die Regierung in Skopje endlich auch den Weg in die EUropäische Union ebnen.