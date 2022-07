US-Starcoach verschafft sich unbefugt Zutritt zu WM-Gelände

(c) imago /Shutterstock (Steven Paston/BPI)

Rana Reider soll ohne Akkreditierung Zugang zu den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Eugene verschafft haben. Sollte er das erneut versuchen, droht eine Festnahme.

Der amerikanische Sprint-Trainer Rana Reider soll bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Eugene (Oregon) von Sicherheitspersonal vom Gelände des Hayward Field verwiesen worden sein. Das berichtet die Agentur Reuters mit Verweis auf britische Medien, darunter den „Guardian".

Reider hatte sich demnach ohne Akkreditierung Zugang verschafft. Gegen den Mann, der früher u.a. Österreichs Hürdensprinterin Beate Schott trainierte, laufen nach Beschwerden Untersuchungen wegen sexuellen Fehlverhaltens.

Reider wollte den Berichten zufolge am Samstag das Aufwärmgelände der Athleten vor dem 100-Meter-Lauf der Männer betreten. Er ist Coach von Marvin Bracy and Trayvon Bromell, die später am Abend hinter US-Landsmann Fred Kerley Silber und Bronze eroberten, sowie beispielsweise vom Briten Adam Gemili.

In der Vergangenheit waren auch mehrere Österreicher in Trainingsgruppen von Reider, neben Schrott auch Zehnkämpfer Roland Schwarzl und Sprinter Ryan Moseley. Auch Dreisprung-Superstar Christian Taylor, nunmehr Ehemann von Schrott, arbeitete mit Reider.

Festnahme droht

World Athletics bestätigte den britischen Medien den Vorfall, ohne einen Namen zu nennen. Der Mann habe sich geweigert, das Areal zu verlassen und tat dies erst, als sich die Polizei näherte. Diese habe ihn vor dem Stadion angehalten. Sollte er nochmals unbefugt das Gelände betreten, droht eine Festnahme.

(APA/dpa)