Kadaver von weißem Wal in Australien angeschwemmt

Bei dem toten Tier soll es sich nicht um den weltberühmten Albino-Buckelwal Migaloo handeln. Vielmehr sei der verendete Wal ein Weibchen, heißt es.

Erleichterung bei Tierfreunden in Australien: Bei einem an der Küste des Bundesstaates Victoria angeschwemmten weißen Wal-Kadaver handelt es sich nicht um den weltberühmten Migaloo. Der am abgelegenen Mallacoota Beach entdeckte Meeressäuger sei ein Weibchen, der Albino-Buckelwal Migaloo ein Männchen, bestätigten Meeresbiologen im australischen Fernsehen. In der Sprache der Ureinwohner bedeutet der Name so viel wie "weißer Kumpel".

Der wahrscheinlich 1986 geborene Migaloo war erstmals 1991 gesichtet worden. Später tauchte er regelmäßig auf seinem Weg von der Antarktis zu den Aufzuchtplätzen im Great Barrier Reef auf und begeisterte Augenzeugen. Um das Tier vor einem allzu großen Ansturm Schaulustiger zu schützen, stellte die Regierung von Queensland den Wal unter ihren besonderen Schutz. Nachdem er seinen Tracking-Chip verloren hatte, wurde Migaloo allerdings seit zwei Jahren nicht mehr gesehen.

Komplett weiße Exemplare sind extrem selten. Nur etwa eine Handvoll Albino-Wale wurden bisher dokumentiert. Ob das angeschwemmte Weibchen auch dazugehört, ist noch unklar. Die Wildtierbiologin Vanessa Pirotta von der Macquarie University hat Zweifel. Das Tier sei wahrscheinlich im Ozean gestorben und sein Körper mit der Zeit ausgebleicht, sagte sie dem Sender 9News. Am Hals seien Seepocken gefunden worden, die an dunkler Haut festgesaugt gewesen seien. Experten sollen den Kadaver aber noch weiter untersuchen.

