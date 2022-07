Ex-Minister Reichhardt sagt im Strache-Prozess aus

Live

(c) Roland Schlager, APA

Ex-Vizekanzler Strache wird Bestechlichkeit vorgeworfen, dem Immobilienunternehmer Stieglitz Bestechung. Beide bestreiten die Vorwürfe. „Die Presse" berichtet live aus dem Gerichtssaal.

Es ist Tag Nummer vier im Bestechlichkeitsprozess um Heinz-Christian Strache und Siegfried Stieglitz. Bereits bekannt sind die Vorwürfe: Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hält weiter an ihren Vorwürfen fest, der frühere Vizekanzler habe dem Immobilienunternehmer im Gegenzug für eine Spende von 10.000 Euro an einen FPÖ-nahen Verein einen Aufsichtsratsposten verschafft. Neu sind die geladenen Zeugen, darunter Andreas Reichhardt. Er war einst Generalsekretär des Infrastrukturministeriums und nach dem Ende von Türkis-Blau von Juni 2019 bis Jänner 2020 Verkehrsminister, er soll Auskunft über seine Wahrnehmungen geben.

Die Causa im Detail: Stieglitz, der sich nach einem abgebrochenen Jusstudium in der Immobilienbranche selbstständig gemacht und später mit Strache Freundschaft geschlossen hat, wurde im März 2018 in den Aufsichtsrat der Asfinag gerufen. Die Frage ist: Warum? Was fest steht: Es gilt die Unschuldsvermutung.

Der Liveticker zum Mitlesen: