Brand auf Bundesheer-Gelände an der Oberfläche gelöscht

Der erhitzte Boden wird weiterhin beobachtet und gekühlt. Bisher konnte noch kein „Brand aus“ gegeben werden.

Der Brand auf dem Truppenübungsplatz Großmittel in Ebenfurth (Bezirk Wiener Neustadt) ist nach Angaben des Bundesheeres an der Oberfläche gelöscht. Am Montag sind nun die Nachsorgetätigkeiten gestartet. Der erhitzte Boden werde aber weiterhin beobachtet und gekühlt. Anwesend waren Mitglieder des Heeres. Diese könnten "bei günstiger Wetterentwicklung" bald reduziert werden, wurde vonseiten des Heeres betont.

Konkret an Ort und Stelle waren am Montag Soldatinnen und Soldaten des Panzergrenadierbataillons 35 aus Großmittel sowie Spezialisten der ABC-Abwehr. Der Einsatz von Helikoptern sei nicht mehr notwendig, betonte das Militärkommando Niederösterreich. Ein Löschhubschrauber des Heeres sei zuletzt am (gestrigen) Sonntag über der Brandregion unterwegs gewesen.

Aufgrund von letzten unterirdischen Wurzelbränden könne noch kein „Brand aus“ gegeben werden, sagte Einsatzleiter, Mario Ernst, zum „ORF NÖ“. Diese könnten aber nicht gelöscht werden, sondern gehen von selber aus. Sie werden aber auf jeden Fall genau beobachtet, berichtet Ernst.

1400 Feuerwehrleute im Einsatz

Das Feuer war letzten Mittwoch im Außenbereich eines als Munitionslager genutzten Areals auf militärischem Sperrgebiet ausgebrochen. Ausgelöst haben dürfte es die Eigenentzündung eines Munitionsteils.

Die Brandbekämpfung gestaltete sich aufgrund der Gefahr von Blindgängern schwierig und war deshalb teilweise nur aus der Luft möglich. Hubschrauber, zahlreiche Soldaten und rund 1400 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Niederösterreichs Militärkommandant Martin Jawurek bezeichnete die Löschaktion am Montag als "Beweis für die reibungslose Kooperation innerhalb der Sicherheitsfamilie in Niederösterreich".

