Shelly-Ann, die unaufhaltsame Sprint-Queen aus der Karibik

Shelly-Ann Fraser-Pryce bleibt die Autorität im 100-Meter-Sprint, die 25-jährige Jamaikanerin lief in Eugene in Rekordzeit zum fünften Titel. Zweifel sind ihr gleich, sie preist ihr Talent und Willen als Erfolgsrezept an.

Eugene. Je älter, desto besser: Wer Shelly-Ann Fraser-Pryce über 100 Meter überholen will, muss sich sputen. Aber die 35-jährige Jamaikanerin bleibt weiterhin das Maß aller Dinge, die Sprinterin lief bei der Leichtathletik-WM in Eugene in 10,67 Sekunden zu Gold. Feierten die US-Herren in der Königsdisziplin einen Dreierpack, so bleibt die Karibikinsel bei den Frauen unerreicht. Hinter Fraser-Pryce, die ihren fünften WM-Titel zelebrierte, liefen Shericka Jackson und Elaine Thompson-Herah auf das Podest. Im Rahmen der WM war das ein Novum, bei Olympia hatte Jamaika dieses Kunststück bereits 2008 und 2021 geschafft.

Fraser-Pryce sieht sich als „Inspiration“ für alle Frauen. Fünf Mal die WM zu gewinnen, zweimal Olympia-Gold über die gleiche Distanz zu erobern, das sind auch Errungenschaften, die Respekt einverlangen. Obendrein nach Verletzungen, über so einen langen Zeitraum – und als Mutter (Sohn Zyon ist fünf Jahre alt) sowie nie gänzlich ausgeräumter Doping-Skepsis. Der 1,52 Meter großen Athletin, von Fans und Medien „Pocket Rocket“ getauft, sind alle Zweifel gleich, ihre Leistung spreche für sich.

Fünfter Titel über 100 Meter

Dreizehn Jahre nach ihrem ersten WM-Sieg setzte sich Fraser-Pryce mit der besten Zeit der WM-Historie durch. Zum Vergleich: der Weltrekord von Florence Griffith-Joyner hat seit 1988 Bestand, ihre 10,49 Sekunden blieben bis dato unerreicht. „Ich bin stolz, dass mir so etwas mit Jamaika zum dritten Mal gelungen ist“, sagte sie. „Ich kann gar nicht sagen, wie oft ich Rückschläge hinnehmen musste. Aber ich habe immer zurückgeschlagen – und hier bin ich.“

Ihr insgesamt zehnter WM-Titel (dank diverser Staffel-Starts) sei ein Segen und Ausdruck harter Arbeit. Das Alleinstellungsmerkmal: sie ist die einzige Leichtathletin, die fünfmal Gold in der gleichen Einzeldisziplin gewann. Bei den Männern haben das hingegen Stabhochsprung-Ikone Sergej Bubka (UKR, sechs Titel) und auch Diskuswerfer Lars Riedel (GER, fünf) geschafft. Auf mehr WM-Siege kommen nur die US-Amerikanerin Allyson Felix (13) und der Jamaikaner Usain Bolt (11).

Auch bei den Herren gibt es einen Seriensieger. Die 10.000 Meter wurden wieder eine Beute von Joshua Cheptegei aus Uganda. In 27:27,43 Minuten verwies der 25-jährige Titelverteidiger den Kenianer Stanley Waithaka Mburu (27:27,90) und seinen Landsmann Jacob Kiplimo (27:27,97) auf die weiteren Plätze. Cheptegei ist der insgesamt vierte Athlet, der zweimal hintereinander WM-Gold über 10.000 Meter gewann – nach Haile Gebrselassie, Kenenisa Bekele und dem zuletzt wegen seiner „Lebenslüge“ und Flucht unter falschem Namen in die Schlagzeilen gelaufenen Briten Mo Farah. (fi)





Ergebnisse, WM-Gold: Frauen, Hammer: Brooke Andersen (USA) 78,96 m. Stabhochsprung: Katie Nageotte (USA) 4,85 m. Männer, Marathon: Tamirat Tola (ETH) 2:05:36 Std. 110 m Hürden: Grant Holloway (USA) 13,03 Sek. Kugel: Ryan Crouser (USA) 22,94 m.