Waldbrandgefahr steigt auch in Österreich an

In Südeuropa toben aufgrund der aktuellen Hitzewelle zahlreiche Waldbrände. Ein Spanien ist dabei ein Feuerwehrmann ums Leben gekommen. Auch in Österreich verschärft sich die Lage.

Mit dem Hoch "Jürgen" kommt die Hitzewelle, die in Südeuropa seit Tagen für Rekordwerte und Brände sorgt, auch nach Österreich zurück. Bis Mitte der Woche werden Höchstwerte von bis zu 37 Grad angesagt. Dadurch wird sich die Trockenheit in einigen Regionen des Landes verschärfen. Noch sei die Lage dank des feuchten Juni nicht dramatisch, aber die Waldbrandgefahr werde in den kommenden Tagen ansteigen, sagte Mortimer Müller vom Institut für Waldbau der Universität für Bodenkultur am Montag.

Relativ gesehen sei die Brandgefahr im Flachland Ostösterreichs am höchsten, da dort aber nur wenig Waldflächen zu finden sind, bedeute das eher eine hohe Flurbrandgefahr. "Der Alpenostrand in Niederösterreich mit seinen Schwarzkiefernbeständen ist derzeit am meisten durch Waldbrände gefährdet", sagte der BOKU-Experte.

Donau-Schifffahrt in Österreich noch nicht beeinträchtigt

Der Neusiedler See hat aufgrund der Trockenheit bereits Montag den tiefsten Wasserstand seit Beginn der Aufzeichnungen 1965 erreicht. Auch bei der Donau ist der Pegel gesunken. Die Schifffahrt ist hierzulande dadurch allerdings noch nicht beeinträchtigt, wie die Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft „via donau" mitteilte.

Für die Binnenschifffahrt auf der Donau in Bayern wird der trockene Sommer aber bereits zum Problem. Auf dem frei fließenden Donauabschnitt zwischen Straubing und Vilshofen könnten bei weiter sinkenden Pegeln bald zumindest Hotelschiffe nicht mehr ohne Weiteres durchfahren, hieß es vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Donau MDK in Regensburg. Auch Güterschiffe könnten betroffen sein.

Spanischer Feuerwehrmann bei Waldbrand gestorben

Inmitten der extremen Hitzewelle mit zahlreichen Waldbränden in Südeuropa ist ein spanischer Feuerwehrmann bei einem Einsatz gestorben. Er habe einen Waldbrand bei Losacio im Nordwesten des Landes bekämpft, teilten die Behörden mit. Spanien leidet seit einer Woche unter einer massiven Hitzewelle mit Temperaturen von bis zu 44 Grad.

In der Nähe von Madrid war am Sonntag ein 50 Jahre alter Mann auf offener Straße an einem Hitzschlag gestorben. Seine Körpertemperatur war auf 40 Grad gestiegen. Am Vortag war bereits ein Angestellter der Straßenmeisterei an einem Hitzschlag gestorben.

In Frankreich gilt am Montag für 15 von 101 Départements die rote Warnstufe für Hitzewelle. Betroffen ist vor allem die Atlantikküste, erstmals auch die Bretagne. Es könnte einer der heißesten Tage in der Geschichte des Landes werden. In der Hälfte Frankreichs werden Höchsttemperaturen zwischen 38 und 40 Grad erwartet. Die seit Tagen wütenden Waldbrände sind noch immer nicht gelöscht.

Seit Tagen fordern Waldbrände die Einsatzkräfte in Frankreich. REUTERS

Nationale Notlage in Großbritannien ausgerufen

Britische Meteorologen rechnen am Montag mit Temperaturen über 40 Grad. Dies würde den bisherigen Rekord von 38,7 Grad 2019 deutlich übertreffen. "Uns stehen schwierige 48 Stunden bevor", sagte Staatssekretär Kit Malthouse dem Nachrichtensender BBC. Angesichts der Hitze hat die Regierung in London die nationale Notlage ausgerufen. Diese Warnstufe wird nur dann angekündigt, wenn Krankheiten und Todesfälle auch bei gesunden Menschen und nicht nur bei Risikogruppen auftreten.

Neben immer wieder aufflammenden Waldbränden macht Italien auch der ausbleibende Regen zu schaffen. Auf Sizilien und Sardinien hoben die Behörden die Waldbrand-Warnstufen in manchen Teilen der Inseln erneut an. Auf Sizilien gilt örtlich bereits die höchste Stufe drei. Schwere Brände tobten am Montag im friaulischen Karstgebiet in den Provinzen von Görz (Gorizia) und Triest.

16 aktive Waldbrände in Portugal

Auch die griechische Feuerwehr schätzt das Risiko für Waldbrände in vielen Landesteilen weiterhin als "sehr hoch" ein. Am Montag seien vor allem die Region Attika mit der Hauptstadt Athen sowie die Inseln Euböa, Kreta, Lesbos und Samos und der Nordosten der Halbinsel Peloponnes betroffen. Schwierigkeiten bereiten vor allem die teils starken Winde, die in der Ägäis wehen - sie können ein fast ersticktes Feuer im Nu wieder anheizen und vorantreiben.

In Portugal kämpften am Sonntagabend unterdessen insgesamt rund eintausend Einsatzkräfte gegen 16 aktive Waldbrände. Nach Angaben der Naturschutzbehörde ICNF vernichteten die Flammen in Portugal in einer guten Woche rund 30.000 Hektar Wald.

1000 Feuerwehrleute kämpfen gegen 16 Waldbrände in Portugal. REUTERS

(APA)