Extremer Karriereweg: Aus der Fischfabrik ins Gelbe Trikot

Der Däne Jonas Vingegaard, 25, lag nach 15 Etappen in Führung, nur noch sechs Etappen trennen ihn vom Triumph. Schmächtig, lange als Talent verkannt, aber mit sehr viel Biss – und jetzt wartet die Fahrt in die Pyrenäen.

Carcassonne. Manchmal kommt es ganz anders, als man denken möchte. Ging es um Sport, hatte es Jonas Vingegaard zunächst ja auch ziemlich schwer. Der schmächtige Däne aus Jütland spielte Fußball, bloß glücklich war er damit nicht. Er bekam viel zu selten den Ball. Also nahm ihn sein Vater Claus, er baut Lachsfarmen, mit zu einer Etappe der Dänemark-Rundfahrt. Der Zehnjährige brauchte Erheiterung. Das war 2007 – und der Sohn war auf Anhieb von Pedalen und Radsport begeistert.

2022 steht Vingegaard nach 15 Etappen der Tour de France an der Spitze. Er trägt das „Gelbe Trikot“ und fährt, immer noch schmächtig mit 60 Kilogramm, dem Triumph entgegen. Der 25-jährige, wortkarge Jumbo-Fahrer aus Thisted ist jetzt der beste Radprofi der Welt.

Sechs Etappen fehlen noch auf den großen Coup, er hat 2:22-Minuten Vorsprung auf den bis zum Tour-Start noch als unschlagbar geltenden Tadej Pogačar (SLO).

Zwei Jahre lang täglich Dorsch verpackt

Vor den Pyrenäen, in die es heute auf der 16. Etappe geht, erlitt Vingegaard allerdings Rückschläge. Seine Teamkollegen und Berghelfer, Primož Roglič und Steven Kruijswijk, mussten nach Stürzen aufgeben. Dann stürzte auch Vingegaard selbst, trotz aller Beschwichtigungen muss er weiterhin gehörige Schmerzen haben. Doch Schwäche wollte er keine zeigen, es steht doch so viel auf dem Spiel.

Biss hatte Vingegaard allerdings schon immer. Daheim in Jütland, wo die höchste Erhebung, die Yding Skovhöj, nur 173 Meter misst, sammelte er im strammen Gegenwind die nötige Härte. „Er kam spät in die Pubertät, mit 17. Davor hatten die Leute im Verein Angst, dass es ihn wegwehen würde“, erinnert sich der Vater. Ab dem 15. Lebensjahr fuhren er und sein Sohn jedes Jahr für eine Woche nach Frankreich, zum Training in die Alpen. Ob sich das jetzt endlich rentiert?

Als Teenager, mit 19, stieg Vingegaard in den Profisport ein. Er erhielt ein Angebot vom Team ColoQuick, einer dänischen Talentschmiede. Doch er kam mit dem Profitum nicht zurecht, sein damaliger Teamchef Christian Andersen riet ernsthaft zum Berufswechsel. Und so kam es, dass das Naturtalent zwei Jahre lang in einer Fischfabrik in Hanstholm arbeitete. Jeden Tag packte Vingegaard von sechs bis zwölf Uhr im Hafen den Dorsch ein. Und am Nachmittag ging es mit seinem Chef, einem Amateurrennfahrer, zum Training.

2018 erhielt er seine zweite Chance, er mauserte sic, wurde behutsam aufgebaut, bis er 2021 nach dem Ausfall von Roglič unverhofft zum Kapitän aufstieg und Zweiter der Tour wurde.

In Dänemark sorgte das für einen Hype, zwar nicht mehr in der Dimension wie früher mit Bjarne Riis (Tour-Sieg 1996), aber doch beachtlich. TV-Übertragungen ergaben einen Marktanteil von bis zu 78 Prozent. Als mehr als 10.000 Fans bei der Teampräsentation im Tivoli seinen Namen riefen, kullerten Tränen über seine Wangen. Jetzt wartet die stolze Sportnation auf ein Happy End auf den Champs-Élysées. (fin/dpa)