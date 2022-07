Österreichs Viertelfinalgegner: Deutscher Goliath auf Selbstfindung

Nach harten Jahren besinnen sich Deutschlands Fußballerinnen alter Tugenden und neuer Qualitäten. Keine Überraschung für die ÖFB-Frauen, sie sind den berühmten „Flow“ voraus.

Eigentlich war der erste Klassiker zwischen Österreich und Deutschland in einem Pflichtspiel schon bei der EM-Endrunde 2017 in Aussicht gewesen. Doch dann gab es eine Sensation zu viel. Denn während das ÖFB-Team überraschend den Halbfinaleinzug schaffte, stürzten die deutschen Titelverteidigerinnen gegen Dänemark. Nach sechs Titeln in Folge ereilte die DFB-Frauen der große Schock eines vorzeitigen Ausscheidens.

Wenn sich Österreich und Deutschland also mit fünf Jahren Verspätung im EM-Viertelfinale am Donnerstag (21 Uhr, live ORF1) in Brentford tatsächlich gegenüberstehen, dann mit unterschiedlichen Voraussetzungen auf vielen Ebenen. Während die Auswahl von Irene Fuhrmann seither vom Geist des Sommermärchens getragen wurde, hatten die DFB-Frauen nach 2017 ein tiefes Tal zu durchschreiten.