Zeitnah oder erst im Februar? Am Dienstag will das Gericht entscheiden, wann der Prozess zwischen Twitter und Elon Musk beginnen wird.

Der Deal ist geplatzt, nun soll ein Gericht klären, ob Elon Musk Twitter trotzdem kaufen muss. Bevor der Prozess überhaupt gestartet ist, verteidigen die beiden Parteien ihre Positionen. Elon Musk will mehr Zeit. Twitter pocht auf einen ehestmöglichen Verhandlungstermin und weist die Beschwerden von Elon Musk, dass er nicht genug Informationen über Spam und Bot-Accounts hat, als "irrelevanten Nebenschauplatz" zurück.

"Der frühestmögliche Verhandlungstermin ist zwingend erforderlich", sagten Twitters Anwälte in dem neunseitigen Schriftsatz vom Montag, mit dem sie auf Musks Bitte um einen Aufschub reagierten. "Dieser sehr öffentliche Streit schadet Twitter mit jedem Tag."

Musk stieg am 8. Juli aus dem Kauf der Plattform aus und beschuldigte das Unternehmen, sich nicht an den Vertrag gehalten zu haben, indem es keine Informationen zur Verfügung stellte, um zu beurteilen, wie verbreitet die Bots auf der Social Media Plattform sind. Er sagt, dass es Monate dauern wird, eine forensische Untersuchung durchzuführen, und bat um einen Verhandlungstermin im Februar.

Musk war sich der Bot-Problematik voll bewusst, als er den Kaufvertrag für das Unternehmen unterzeichnete, so die Anwälte von Twitter in einem am Montag eingereichten Schriftsatz.

Musk will Twitter eine Zwangsjacke anlegen

"Musk nutzt seine Zustimmungsrechte, um dem Unternehmen eine Zwangsjacke anzulegen, und der Überhang seines Verstoßes gefährdet Twitters Beziehungen zu Mitarbeitern und Kunden", heißt es in der Klageschrift. "Millionen von Twitter-Aktien werden täglich unter einer Wolke von durch Musk verursachten Zweifeln gehandelt. Kein börsennotiertes Unternehmen dieser Größe und dieses Umfangs hat jemals diese Unsicherheiten ertragen müssen".

Richterin Kathaleen St. J. McCormick, die den Fall verhandeln soll, sagte, dass eine Anhörung am Dienstag in Delaware über Twitters Antrag auf ein beschleunigtes Verfahren per Zoom statt persönlich stattfinden wird, weil sie Covid hat. Sie fügte hinzu, dass ihre Symptome nicht schwerwiegend sind.

Twitter hatte letzte Woche geklagt, um Musk zu zwingen, das Geschäft abzuschließen, und den 19. September als Starttermin für die Verhandlung ohne Jury beantragt. Die Anwälte des in San Francisco ansässigen Unternehmens Twitter sagten, sie bräuchten nur vier Tage, um zu beweisen, dass Musk seine Vereinbarung, 54,20 Dollar pro Aktie für die Social-Media-Plattform zu zahlen, einhalten sollte. Twitter-Aktien stiegen am Montag um 67 Cents auf 38,41 Dollar.

(APA/DPA)