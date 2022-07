Drei Kandidaten treten bei Präsidentschaftswahl in Sri Lanka an

Interimspräsident Wickremesinghe trifft in der Wahl am Mittwoch auf Ex-Bildungsminister Dullas Alahapperuma und auf den Chef der Linkspartei JVP.

Nach dem Rücktritt von Sri Lankas Staatschef Gotabaya Rajapaksa bewerben sich drei Kandidaten um seine Nachfolge. Übergangspräsident Ranil Wickremesinghe konkurriert bei der Wahl am Mittwoch mit dem früheren Bildungsminister Dullas Alahapperuma und dem Chef der linken Oppositionspartei JVP, Anura Dissanayake, wie das Parlament am Dienstag mitteilte.

Oppositionsführer Sajith Premadasa verzichtete auf eine Kandidatur. Seine Partei werde bei der Abstimmung im Parlament Alahapperuma unterstützen, kündigte er an. Armeechef Sarath Fonseka erhielt nicht genug Stimmen, um ins Rennen um Rajapaksas Nachfolge einzusteigen. Das Parlament in Colombo wählt am Mittwoch einen neuen Staatschef für die restliche Amtszeit Rajapaksas, dessen Mandat regulär im November 2024 geendet hätte.

Rajapaksa war am 9. Juli angesichts von Massenprotesten wegen der schweren Wirtschaftskrise in Sri Lanka außer Landes geflohen. Er flog zunächst auf die Malediven und reiste dann nach Singapur weiter. Von dort aus erklärte er seinen Amtsverzicht. Der Rücktritt wurde am Freitag rechtskräftig. Der bisherige Regierungschef Wickremesinghe wurde daraufhin als Übergangspräsident vereidigt.