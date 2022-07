Tiktok: Protestvideos für Abtreibung missverstanden

Der „Kleiderbügeltrend“ geht gerade auf TikTok viral: Auf den ersten Blick ein unterhaltsames Videoformat, eigentlich ein Statement für das Recht auf Abtreibung. Das nicht alle verstanden haben.

Auf der Social-Media-Plattform TikTok macht derzeit ein Reel die Runde, das auf den ersten Blick typisch scheint. Influencerinnen treten in lässiger Sportkleidung auf, wirbeln einen Kleiderhaken durch die Luft, und sind auf einmal herausgeputzt im Abendkleid zu sehen.

Was auf den ersten Blick wie ein x-beliebiger TikTok-Trend wirkt, hat eigentlich eine tiefere Bedeutung. Darauf gibt auch der Soundtrack einen Hinweis, der Outfitwechsel passiert nämlich zu „Power“ von Little Mix, gemischt mit einem Konzertmitschnitt von Billie Eilish, die im Oktober 2021 bei einem Auftritt in Texas ein lautes „My body, my fucking choice“ von sich gab.

Der virale Videotrend verkörpert nicht nur durch den Wandel der Erscheinung „Empowerment“. Der Kleiderbügel ist hier nicht im modischen Kontext zu betrachten, sondern schließt an das Symbol der zuletzt in Amerika großen Pro-Choice-Bewegung an. Dort ging mit der umstrittenen Abschaffung des landesweiten Grundrechts auf Abtreibung durch den Obersten Gerichtshof vor einigen Wochen lautstarker Protest einher. Zum inoffiziellen Symbol der Bewegung wurde der Kleiderbügel, ein Gegenstand, der in der Vergangenheit oft verwendet wurde, wenn Abtreibungen komplett illegal waren. Die Methode hatte meist schwere Verletzungen oder sogar den Tod von Frauen zur Folge.

Ein Kleiderbügel bei PRo-Choice-Protesten in den USA. (c) 2022 Getty Images

Aktivismus nicht erkannt

Der Erfolg des Kleiderbügel-Videos ist bezeichnend für die Plattform: Ein scheinbar oberflächlicher, lustiger Outfitwechsel wird durch den Kleiderbügel und die Musikauswahl sowie das zugehörige Statement in der Videobeschreibung politisch aufgeladen. Viral ging das Videoformat allerdings, weil viele TikTokerinnen die subtile Botschaft gar nicht erst verstanden, den „Kleiderbügeltrend“ als unterhaltendes Modevideo deuteten und als dieses auch neu interpretierten und ausspielten. Das wiederum hat andere Contentproduzentinnen dazu inspiriert, Erklärvideos zu gestalten, in denen sie über das Politikum Abtreibung und die derzeitige Situation in den USA informieren.

„Gerade bei solchen Themen sollte es nicht darum gehen, was gerade Trend ist und ob man viral geht. Man soll einfach bewusster schauen, um was geht es hier gerade wirklich und will ich ein Video dazu machen, ohne aufzuklären“, sagte die deutsche TikTokerin Luisa Gaffga gegenüber dem Hessischen Rundfunk in Bezug auf ihre Bemühungen.

(chrima)