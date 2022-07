Pakistan erlebt historisches Währungstief

223 Rupien entspricht einem US-Dollar

Die pakistanische Rupie ist auf ein historisches Tief gefallen. 223 Rupien hatten am Dienstag nur noch den Wert von einem US-Dollar, wie Daten der Zentralbank zeigen. "Politische Instabilität hat wirtschaftliche Instabilität in Pakistan ausgelöst", sagte Informationsministerin Marriyum Aurangzeb am Dienstag.

Am Montag bereits rief der ehemalige Premierminister Imran Khan, der im April dieses Jahres durch ein Misstrauensvotum abgesetzt wurde, zu Neuwahlen auf. "Jeder andere Weg führt zu weiterer politischer Instabilität und noch mehr wirtschaftlichem Chaos", so der Ex-Premier in sozialen Medien. Informationsministerin Aurangzeb kündigte jedoch an, die derzeit regierende Koalition würde nicht vorzeitig abtreten.

Vergangene Woche stimmte der Internationale Währungsfonds (IWF) der Wiederaufnahme des 6 Milliarden Dollar (5,9 Mrd. Euro) schweren Hilfspakets zu. Pakistan hatte sich mit dem IWF 2019 auf das Hilfspaket geeinigt, um eine Zahlungsbilanzkrise abzuwenden. Wegen fehlender Reformen wurden die Zahlungen jedoch ausgesetzt.

(APA)