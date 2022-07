Yulimar Rojas, 26, bestätigte ihre Rolle, die Königin des Dreisprunges hob in Eugene zum dritten WM-Gold in Serie ab. In Venezuela sie als schriller Superstar, der sich für die Rechte von Homosexuellen macht stark.

Eugene. Dreisprung ist letzten Endes immer eine Momentaufnahme. Die richtigen Schritte vor dem ersten Absprung, versierte, kraftvolle Zwischenlandungen, gefolgt von einer finalen, beeindruckenden Streckung des Körpers. Da hat es oft den Anschein, als würde der Mensch über die Sandkiste hinaus fliegen – diesen Eindruck gewinnt man immer dann, wenn die Venezolanerin Yulimar Rojas antritt. Makellos, kraftvoll und mit bemerkenswerter Sprungkraft gesegnet, hob die 26-Jährige aus Caracas auch bei der Leichtathletik-WM in Eugene ab – und landete bei Gold.

Die Olympiasiegerin und Weltrekordhalterin schaffte dabei auch Historisches. Für Rojas, „la reina del triple salto“, also die „Königin des Dreisprungs“, war es bereits das dritte WM-Gold in Folge nach London 2017 und Doha 2019. In Eugene genügten ihr 15,47 Meter zum Erfolg.

Rojas galt nebst ihrer Initiative für Homosexuelle als Schützling von Präsident Hugo Chávez und auch sein Nachfolger Nicolás Maduro weiß, welch unglaubliche Popularität diese Sportlerin verkörpert.

In ihrer Heimat ist die aus ärmlichen Verhältnissen stammende Rojas ein Superstar. Sie träumt davon, anderen zu helfen – und selbst weiter zu fliegen als alle anderen. 16 Meter, sagt sie unumwunden, so weit wolle sie springen. Sie wäre auch um ein Haar im klassischen Weitsprung angetreten, doch da hatten ihr Bürokraten die rote Fahne gezeigt. Zwar hatte sie mit 6,93 Metern die Qualifikationsweite klar übertroffen, doch der Weltverband legte sich quer. Die Begründung: sie trug für diesen Weitsprung nicht zugelassene Dreisprung-Spikes. Die Sohlen waren fünf Millimeter zu dick.

Aufzuhalten war Rojas aber noch nie. Sie begann mit dem Springen, weil sie wusste, damit auch ihrer Familie helfen zu können. 2014 kaufte sie ihrer Mutter ein Haus, eines mit Mauern, damit starke Regenfälle ihr Zuhause nicht erneut wegschwemmen würden. Selbst ist die Frau, diese Einstellung verfolgte sie auch in ihrer Ausbildung: weil Geld und Arbeiter fehlten, hob sie mit anderen in ihrem Trainingsstadion in Puerto la Cruz die Sandgrube eben selbst aus. Jetzt trägt sie schrille Frisuren, lacht von Bank-Werbeplakaten und hilft als Weltmeisterin Lesben und der LGBT+Community. (fin)





WM-Gold, Frauen: 1500 m: Faith Kipyegon (KEN) 3:52,96 Min. Marathon: Gotytom Gebreslase (ETH) 2:18:11 Std. Siebenkampf: Nafissatou Thiam (BEL) 6947 Pkt. – Männer, 3000 m Hindernis: Soufiane El Bakkali (MOR) 8:25,13 Min. Hochsprung: Mutaz Essa Barshim (QAT) 2,37 m.