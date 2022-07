Geld gegen Posten? Vier Zeugen sagen im Strache-Prozess aus

Dem früheren Vizekanzler wird vorgeworfen, sich von einem befreundeten Unternehmer bestechen haben zu lassen. Beide bestreiten die Vorwürfe. Die „Presse“ berichtet live aus dem Gericht.

Am fünften Tag im Bestechlichkeits- und Bestechungsprozess um den früheren Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) und den Immobilienunternehmer Siegfried Stieglitz steht die Befragung von vier Zeugen auf der Agenda von Richterin Mona Zink. Nach wie vor aufrecht sind die Unschuldsvermutung sowie der Verdacht, den die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ins Treffen führt. Konkret unterstellt sie, dass Stieglitz im März 2018 in den Aufsichtsrat der Asfinag gerufen wurde, weil er zuvor eine (gestückelte) Spende in der Höhe von 10.000 Euro an den FPÖ-nahen Verein „Austria in Motion“ überwiesen hat.

Ebenfalls ein Indiz für „Postenkorruption“ ist für die WKStA der Umstand, dass Stieglitz Strache (mit dem er seit 2011 bekannt ist und 2012 gemeinsam in Südfrankreich urlaubte) 2019 nach Dubai eingeladen hat, um dort mit ihm und weiteren Bekannten (eine Einladung ging auch an den damaligen FPÖ-Infrastrukturminister Norbert Hofer, der Stieglitz in den Asfinag-Aufsichtsrat berief) seinen 50. Geburtstag zu feiern. Zur gemeinsamen Party kam es - aus „Compliance-Gründen“ - letztlich nicht.

Die Angeklagten orten in dem Vorgebrachten „konstruierte Vorwürfe“. Man sei befreundet, tausche sich aus, habe aber nichts Unrechtes getan. Stieglitz sei für den Aufsichtsratsposten geeignet gewesen und Strache habe diesbezüglich „nur Wünsche“ bei Hofer geäußert. Druck sei nie ausgeübt worden. Fest steht: Sollte es doch zu einer Verurteilung kommen, drohen sechs Monate bis fünf Jahre Freiheitsstrafe.

Der Liveticker zum Mitlesen: