Mario Draghis schwierigste Entscheidung

Vor dem Tag der Wahrheit im Parlament wird der Druck aus dem In- und Ausland auf den Premier größer, seinen Rücktritt zurückzunehmen. Doch Instabilität droht auch bei seinem Weiterregieren.

In Politiker-Villen und Hinterzimmern der angesagtesten Restaurants Roms wurde am Dienstag hektisch verhandelt, bei Kaffee und an die Hitze angepassten, leichten Menüs. Handys klingelten nonstop, mancher Politiker nutzte die internationale Aufmerksamkeit, um sich bei Pressekonferenzen zu profilieren. Aus EU-Hauptstädten blickte man indes nervös auf den eleganten Regierungs-Palazzo Chigi, wo sich das politische Schicksal des Landes entschied. Die Krise drohte den bereits angeschlagenen Euro in neue Turbulenzen zu stürzen.



Doch Hausherr Mario Draghi reagierte auf die Unruhe, wie man es von ihm erwartet: wortkarg. Oder besser: Öffentlich sagte er überhaupt nichts. Er zeigte keine Regung trotz der vielen Bitten aus dem In- und Ausland, am Mittwoch im Parlament doch nicht seinen Job als Premier aufzugeben, um Italien und Europa eine Krise mit ungewissem Ausgang zu ersparen und die 200 Milliarden Euro an EU-Coronahilfen für Italien nicht zu gefährden, die an Reformen gebunden sind. Seit Draghis Rücktrittsankündigung am vergangenen Donnerstag riefen ihn Politiker aus der ganzen Welt an, Spaniens Premier Pedro Sànchez veröffentlichte gar einen Leitartikel auf „Politico“: „Europa braucht einen Leader wie Draghi“, schrieb er.