Briefing

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

EU stellt Plan für Gasnotstand vor: Am Mittwoch will die EU-Kommission in Brüssel erklären, wie man auf Ausfälle bei Gaslieferungen reagieren könnte. Einem Entwurf zufolge enthält der Plan Vorschläge, welche Industrien neben den geschützten Haushalten im Ernstfall noch mit Gas versorgt würden.

Warten auf Draghis Rede: In Italien entscheidet sich der Fortgang der Regierung von Ministerpräsident Mario Draghi nach dessen gescheitertem Rücktrittsangebot. Am Vormittag (9.30 Uhr) wird der parteilose Ökonom in der kleineren der beiden Parlamentskammern, dem Senat, erwartet und soll dort über die politische Situation berichten. Wegen der mehrstündigen Generaldebatte im Anschluss dürfte das erwartete Vertrauensvotum erst am späten Abend beginnen. Mehr dazu [premium]

Weißhaidinger verpasst WM-Medaille: Der Oberösterreicher Lukas Weißhaidinger, der bei den Olympischen Spielen Bronze erobert hatte, landet auf dem enttäuschenden zehnten Platz. „Das ist der Sport, das gehört auch dazu“, sagt Weißhaidinger. Mehr dazu

Wenn Putin und Erdogan mit Irans Präsidenten Machtpolitik betreiben: Trotz unterschiedlicher Interessen haben die Staatschefs Russlands, der Türkei und des Iran eines gemeinsam, schreibt Wieland Schneider in seiner Morgenglosse: das Feindbild Westen. Mehr dazu

Eine Meldung von heute? Nein, heute vor 100 Jahren schrieb die „Neue Freie Presse“ über Demonstrationen in Wien gegen die Teuerung. Mehr dazu [premium]