Julia Grabher steht im Achtelfinale von Palermo

Grabher war als Lucky Loser in den Hauptbewerb gerutscht und nutzte am Dienstagabend ihre Chance.

Julia Grabher steht beim WTA-250-Tennis-Sandplatz-Turnier in Palermo im Achtelfinale. Die 26-jährige Vorarlbergerin, aktuell Nummer 145 der Weltrangliste und beste Österreicherin, setzte sich am Montag in der ersten Runde gegen die Chinesin Wang Xinyu (Nummer 80) mit 6:3,6:3 durch und bekommt es nun mit der an der achten Stelle gesetzten Spanierin Nuria Parrizas Diaz zu tun.

Grabher war als Lucky Loser trotz einer Niederlage in der zweiten Qualifikationsrunde in den Hauptbewerb des WTA-Turniers in Palermo aufgerückt. Der Grund war die Absage einer Spielerin nach der Auslosung.

(APA)