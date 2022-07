Euro vor Draghis Senatsauftritt stabil

Die europäische Gemeinschaftswährung kostete in der Früh 1,0240 Dollar und damit etwas mehr als am späten Vorabend.

Der Euro hat sich am Mittwoch vor einem mit Spannung erwarteten Auftritt von Italiens Regierungschef Mario Draghi über der Marke von 1,02 Dollar gehalten. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,0245 (Montag: 1,0131) Dollar festgesetzt. In New York notierte der Euro am Dienstag gegen 21 Uhr bei 1,0231 Dollar.

Zur Wochenmitte rückt die italienische Politik in den Mittelpunkt. Am Vormittag tritt Draghi vor dem Senat in Erscheinung. Es werden Signale erwartet, ob der international geschätzte Politiker trotz Regierungskrise weitermachen will. Vermutlich am frühen Abend soll eine Vertrauensabstimmung folgen. Italien ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone und zudem hoch verschuldet, weshalb politische Entwicklungen in Rom von großer Bedeutung für die Währungsunion sind.

(APA/dpa)