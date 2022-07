Vom Lokal zu lokalen Ideen

Wenn Wiener Genussversessenheit auf Retzer Lebensmittel trifft, ist Neues im Werden: Ein Markt, ein Slow Food Village und ein Veranstaltungsort waren erst der Anfang.

„Ein Supermarktregal gibt dir keine Antwort.“ Mit Marktstandlern hingegen könne man reden, sich auch einmal überreden lassen: zu Lebensmitteln, die man bisher nicht in seiner Küche eingesetzt hat. Für Michael Vesely und Adelheid Reisinger waren Märkte aber nicht nur deshalb immer schon ein essenzielles Merkmal funktionierender Orte. Reisen nach Italien und Frankreich hätten ihnen das immer wieder bestätigt. „Märkte bringen Leute zusammen, und man hat immer das Gefühl, an einem Ort zu sein, an dem es sich gut leben lässt.“

Seit die Wiener Eheleute, ehemalige Gastronomie-Quereinsteiger, ihr Haus im Weinviertler Städtchen Retz haben, dachten sie jedes Mal, wenn sie Freitagabend nach dem Restaurantgeschäft über den Retzer Marktplatz fuhren: Da muss ein Markt her. Solang Vesely und Reisinger aber ihr vielgelobtes Mittagslokal Reisinger’s am Salzgries in der Wiener Innenstadt betrieben, reichten ihre Energieüberschüsse für ein solch zusätzliches Unterfangen nicht aus. Ende 2019 verkauften sie das Lokal, zogen daraufhin ganz nach Retz – und begannen den Marktplan in die Tat umzusetzen. Und nicht nur diesen.