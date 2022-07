Mit Babys spricht man überall gleich

Babysprache funktioniert kulturübergreifend einerlei, das fand eine erst kürzlich veröffentlichte Studie heraus. Trotz Sprachbarrieren ist für Dritte erkennbar, wenn sich ein Satz an ein Baby richtet.

Wenden sich Erwachsene einem Baby zu, verändert sich ihre Sprache. Die Sätze werden kürzer, die Tonlage höher, Vokale übermäßig betont. Instinktiv wird angenommen, so besser von den Kleinsten verstanden zu werden - und das weltumspannend, wie eine aktuelle Studie zeigt. Der am Montag im Fachjournal „Nature Human Behaviour“ veröffentlichte Artikel beschreibt Babysprache, also jene beschriebene Veränderung in Satzbau und Tonalität, als kulturübergreifendes Phänomen.

Das 40-köpfige Forschungsteam untersuchte dazu mehr als 1600 Sprachaufnahmen von 410 Menschen aus 21 verschiedenen Kulturen und sechs Kontinenten. Mitschnitte kamen etwa aus Polen, Finnland, Kanada, Neuseeland, China, Tansania, dem Kongo und dem Anden-Raum Südamerikas. Sie alle wurden anhand computergestützten Analysen studiert.

Eindeutige akustische Merkmale

Erforscht wurde, inwiefern sich Aufzeichnungen, in denen mit Babys gesprochen wurde, von jenen, in denen Erwachsene adressiert waren, unterschieden. So konnten bestimmte allumfassende Merkmale ausfindig gemacht werden. Das Langziehen der Vokale etwa, eine reinere Intonation sowie das Sprechen in höherer Tonlage sind drei davon.

Hinzu kam, dass Probandinnen und Probanden (50.000 an der Zahl), denen die Mitschnitte vorgespielt wurden, unabhängig ihres sprachlichen und kulturellen Hintergrunds, im Wesentlichen erkennen konnten, welche davon an Babys gerichtet waren und welche nicht. Die Varietät der Sprache gegenüber Babys sei demnach über Kulturen und Sprachen hinweg homogen, außerdem für Dritte erkennbar, so das Ergebnis der Studie. Die Ergebnisse würden Anhaltspunkte liefern für die psychologischen Funktionen und die Evolution der menschlichen Kommunikation, heißt es in dem Fachjournal. Ob der Babysprache obendrein eine universale Funktion, unabhängig der jeweiligen Kulturen, zukommt, sei nicht auszuschließen. Belege dafür gebe es allerdings bis dato keine.

(evdin)