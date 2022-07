Mondi investiert 38 Millionen Euro in Standort Korneuburg

60 bis 70 neue Arbeitsplätze sollen durch die Erhöhung der Produktionskapazitäten für Tierfutterverpackungen geschaffen werden.

Der Verpackungs- und Papierhersteller Mondi investiert 38 Millionen Euro in den Standort Korneuburg (NÖ). Ziel der Investition sei die Erhöhung der Produktionskapazitäten für nachhaltige Verpackungen. Das gab Thomas Ott, CEO Mondi Flexible Packaging, in einem APA-Gespräch bekannt. Bereits letztes Jahr verlautete Mondi eine Investition in Höhe von 20 Millionen Euro in den Standort Frantschach (Kärnten). Mondi beschäftigt in Österreich rund 2500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Vor allem der Hype um Haustiere während der Pandemie habe die Nachfrage rund um Tierfutterverpackungen stark erhöht und die Investition in die Wege geleitet. Korneuburg sei ein sehr wichtiger Standort für die Herstellung von Standbodenbeuteln für Tierfutter. Durch das Investment soll die Produktion um 30 Prozent erhöht werden, so Ott. Des Weiteren will sich Mondi bis Jahresende von seiner Gasabhängigkeit lösen. Der Standort Frantschach sei aktuell zu sieben Prozent von Gas abhängig - ein Investitionsprogramm für den Umstieg auf Leichtöl sei bereits gestartet. Beim Korneuburger Werk will man von Gas auf Diesel wechseln, sagte Ott.

(APA)