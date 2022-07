Italiens Premier Draghi will seine Regierung retten

Der Ministerpräsident hat die italienischen Parteien in einer Rede im Senat aufgefordert, sich geschlossen hinter ihn zu stellen. Die Entscheidung wird spätestens für morgen erwartet.

Italiens Premier Mario Draghi will seine bisherige Regierung vor dem Aus retten. Das kündigte er in einer Rede am Mittwoch im Senat an und forderte die zuletzt zerstrittenen Regierungsparteien auf, sich geschlossen hinter ihn und die Exekutive zu stellen. Der einzige Ausweg aus der aktuellen Regierungskrise sei es, einen neuen Pakt zwischen den Parteien zu schließen.

"Sind die Parteien zum Neustart des Regierungspakts bereit? Das ist die Antwort, die Sie allen Italienern geben müssen", sagte Draghi in seiner Ansprache. "Der einzige Weg - wenn wir noch zusammenbleiben wollen - ist, diesen Vertrauenspakt unter den politischen Kräften der Regierungsmehrheit wieder aufzubauen, mit Mut und Glaubwürdigkeit."

Draghis Ansprache folgt eine mehrstündige Generaldebatte im Senat, der kleineren der beiden Parlamentskammern. Für den Abend ist dort eine Vertrauensabstimmung. Sollte Draghi diese gewinnen, muss ihm auch die größere Abgeordnetenkammer das Vertrauen aussprechen. Die Sitzung dort ist für Donnerstag angesetzt.

Draghi war vergangene Woche zurückgetreten, nachdem die Populisten der Fünf-Sterne-Bewegung bei einer Abstimmung im Senat der Regierung das Vertrauen de facto entzogen hatten. Staatschef Sergio Mattarella hatte Draghis Rücktritt jedoch abgelehnt.

(red./APA)